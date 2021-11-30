Одесский туалет завоевал премию за чистоту

В Одессе ищут главного архитектора города Выбрать его предстоит конкурсной комиссии. Соответствующее распоряжение сегодня было опубликовано на сайте Одесского городского совета. ПОДРОБНЕЕ

Где сделали лучшее фото Одесской области в 2021 году? Лучшая фотография Одесской области за 2021 год была сделана над озером Сасык (Кундук), которое находится на северо-западном побережье Черного моря, недалеко от гирла Дуная. ПОДРОБНЕЕ