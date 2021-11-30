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Одесский туалет завоевал премию за чистоту

Одесский туалет завоевал премию за чистоту

Всеукраинская премия Best WC отметила наградой туалет в Центре первичной медико-санитарной помощи в Куяльнике. Эту уборную признали лучшей в номинации «Медицинские учреждения».

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Стоит отметить, что данный туалет стал единственным из Одесского региона, который отметили эксперты.

Всеукраинская премия Best WC отмечает лучшие туалеты в стране в общественных местах. Цель премии – обратить внимание к лучшим туалетным комнатам Украины, улучшить в целом санитарно-гигиеническое состояние публичных уборных в стране.

Жюри премии оценивает:

  • санитарное состояние;
  • современное техническое оснащение;
  • удобство при посещении уборной;
  • креативное оформление помещения туалетной комнаты.
  • В Украине подобный конкурс «Лучшая туалетная комната Best WC» прошел уже четвертый год подряд.

Придумали и организуют проведение конкурса в киевском Музее истории туалета.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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