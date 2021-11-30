Одесский туалет завоевал премию за чистоту

Всеукраинская премия Best WC отметила наградой туалет в Центре первичной медико-санитарной помощи в Куяльнике. Эту уборную признали лучшей в номинации «Медицинские учреждения».
Стоит отметить, что данный туалет стал единственным из Одесского региона, который отметили эксперты.
Всеукраинская премия Best WC отмечает лучшие туалеты в стране в общественных местах. Цель премии – обратить внимание к лучшим туалетным комнатам Украины, улучшить в целом санитарно-гигиеническое состояние публичных уборных в стране.
Жюри премии оценивает:
- санитарное состояние;
- современное техническое оснащение;
- удобство при посещении уборной;
- креативное оформление помещения туалетной комнаты.
- В Украине подобный конкурс «Лучшая туалетная комната Best WC» прошел уже четвертый год подряд.
Придумали и организуют проведение конкурса в киевском Музее истории туалета.