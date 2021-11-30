Чтобы заменить старые теплосети, Одессе нужны 10 млрд грн и 10 лет

В городе постоянно происходят аварии теплосетей. Из-за этого десятки домов лишаются тепла на время ремонта порывов. А происходят они регулярно из-за изношенности коммуникаций.

Чтобы коммунальное предприятие «Теплоснабжение города Одессы» смогло заменить все свои старые сети, потребуется 10 миллиардов гривен и 10 лет времени.

Об этом рассказала директор КП ТГО Анна Позднякова во время заседания оперативного штаба по вопросам ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Одесского городского совета 29 ноября.

Такие подсчеты на предприятии произвели в рамках разработки схемы теплоснабжения города.

На момент заседания штаба 29 ноября, прозвучала информация от директора департамента городского хозяйства Наталья Мостовских, что сейчас ликвидированы все аварии, но устаревшие коммуникация приводят к новым.

Так, на минувших выходных в городе произошли два масштабных порыва.

В ближайших планах городских властей реконструкция тепловых сетей под Старобазарным сквером в центре Одессы. На это город потратит 90 млн грн.