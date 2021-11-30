Новости Одессы и Одесской области

Чтобы заменить старые теплосети, Одессе нужны 10 млрд грн и 10 лет

Чтобы заменить старые теплосети, Одессе нужны 10 млрд грн и 10 лет

В городе постоянно происходят аварии теплосетей. Из-за этого десятки домов лишаются тепла на время ремонта порывов. А происходят они регулярно из-за изношенности коммуникаций.

Подписаться

Чтобы коммунальное предприятие «Теплоснабжение города Одессы» смогло заменить все свои старые сети, потребуется 10 миллиардов гривен и 10 лет времени.

Об этом рассказала директор КП ТГО Анна Позднякова во время заседания оперативного штаба по вопросам ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Одесского городского совета 29 ноября.

Такие подсчеты на предприятии произвели в рамках разработки схемы теплоснабжения города.

На момент заседания штаба 29 ноября, прозвучала информация от директора департамента городского хозяйства Наталья Мостовских, что сейчас ликвидированы все аварии, но устаревшие коммуникация приводят к новым.

Так, на минувших выходных в городе произошли два масштабных порыва.

В ближайших планах городских властей реконструкция тепловых сетей под Старобазарным сквером в центре Одессы. На это город потратит 90 млн грн.

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить