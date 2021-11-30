Нарушения карантина: в полиции рассказали, сколько штрафов выписали за неделю в Одессе

На прошлой неделе правоохранители Одесщины составили более 550 административных материалов на нарушителей карантинных норм. Наибольшее количество выявленных нарушений касалось пребывания людей в общественных местах, транспорте, заведениях питания без маски и документов, в том числе справки о вакцинации.

За нарушение правил карантина людей полицейские вынесли 75 протоколов и 478 постановлений согласно статье 44-3 КУоАП. Правоохранители, работники Госпотребслужбы, муниципальной охраны и санитарные врачи проверили около 3660 объектов во время 515 рейдов – инспектировали развлекательные, торговые, спортивные заведения, рынки и т.д.

Всего же за период введения «красной зоны» с 18 октября мобильные группы контроля соблюдения карантина проверили более 22 тысяч объектов и составили более пяти тысяч административных материалов. Напомним, что в соответствии с действующим законодательством за нарушение противоэпидемических требований предусмотрен штраф. Также законом карается подделка COVID-сертификатов и использование фейковых справок – причастным грозит ответственность по статье 358 Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, сколько одесситов оштрафовали за поездки в транспорте без тестов и ковид-сертификатов

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