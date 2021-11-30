Одесский художественный музей хотят передать государству

Одесский художественный музей которому не так давно был присвоен статус Национального, хотят передать в государственную собственность.
Соответствующий проект поддержали накануне депутаты Одесского областного совета на заседании постоянной комиссии по управлению собственностью территориальных общин, сообщает пресс-служба облсовета.
Как отметила глава департамента культуры Одесской облгосадминистрации Елена Олейник, передача музея из коммунальной собственности государству поможет не только будущему развитию музея, но и поспособствует увеличению заработной платы его сотрудников.
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Одесский худмузей расположен в Одессе по улице Софиевской, 5. На данный момент учреждение находится на балансе области.
Вопрос о передаче музея в госсобственность планируется обсудить на предстоящей сессии облсовета, которая назначена на 17 декабря.
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Фото Марии Котовой