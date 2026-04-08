Ключевые моменты:
- Пара приходит «решить» конфликт, но попадает в юмористическую битву между комиками
- Четыре стендапера становятся на разные стороны и доказывают свою правоту шутками
Когда психологи бессильны — за дело берутся комики
По информации организаторов, шоу «Семейная терапия» состоится 10 апреля в 19:00 в Доме клоунов. Формат события необычный: вместо серьезного разговора с психологом зрителям предлагают посмотреть, как бытовые конфликты решают с помощью юмора.
— Это шоу о том, что даже самые сложные споры можно увидеть под другим углом — через смех, — отмечают организаторы.
В центре событий — реальная пара, которая приходит на сцену со своими претензиями друг к другу. Вместо традиционных советов они получают «поддержку» от комиков: двое участников становятся на сторону жены, еще двое — мужа.
На сцене выступят Даня Повар, Богдан Богаченко, Даша Белоцерковец и Наталья Скорик. Каждый из них не просто шутит, а пытается убедить публику, что именно его сторона права.
— Мы не даем правильных ответов — мы показываем, как смех помогает пережить даже бытовые конфликты, — объясняют участники шоу.
Материал подготовлен на основе информации организаторов события и анонса мероприятия, проверены дата, место проведения и состав участников.
