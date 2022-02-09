Смартфоны пенсионерам, смерть легенды и странные конструкции: главные новости Одессы за 8 февраля

Вторник, 8 февраля 2022 года запомнился «Одесской жизни» такими знаковыми событиями как в Одессе, так и в Украине в целом.

Президент Владимир Зеленский анонсировал новую акцию от государства: уже этой весной украинцы в возрасте 60+, привитые от ковид, получат в подарок смартфон и льготный тариф на связь.

В ведущем детском медицинском учреждении Одесского региона еще с прошлого года начались серьезные проблемы с выплатой зарплат. В результате уволились много врачей и медсестер. Чтобы разобраться, что происходит, в больницу приезжал министр здравоохранения.

Одесса лишилась еще одной легенды – скончался известный кинорежиссер, сценарист и продюсер Геннадий Тарасуль. Он десятки лет проработал на Одесской киностудии.

А в ДТЭК прокомментировали ситуацию с отключением от электросетей двух домов на улице Сахарова.

Между тем, рыбные ряды на Привозе полнятся привычным товаром и находятся на прежнем месте, несмотря на то, что еще 1 февраля их собирались демонтировать.

В районе остановок общественного транспорта в Одессе стали появляться металлические конструкции, чья форма озадачила многих горожан.

Кроме того, на месте снесенных цветочных рядов на участке улицы Екатерининской у Привоза снова появилось ограждение. Что же здесь будет?

Также «Одесская жизнь» узнавала, законны ли «служебные» парковки в центре города.

Фото Юлии Сущенко

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