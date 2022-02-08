В детской областной больнице задолжали сотрудникам 11 миллионов гривен: как решится ситуация

В ведущем деском медицинском учреждении Одесского региона еще с прошлого года начались серьезные проблемы с выплатой зарплат. В результате уволились много врачей и медсестер. Чтобы разобраться, что происходит, в больницу даже приехал министр здравоохранения.

Глава министерства охраны здоровья Украины Виктор Ляшко посетил 7 февраля Одесскую областную детскую больницу, чтобы разобраться, как там возник многомиллионный долг по зарплате перед сотрудниками.

Задолженность по зарплате возникла из-за плохой работы руководителя больницы

Министр сообщил журналистам, что причиной задолженности по зарплате стали действия предыдущего главного врача больницы, который уже уволен за неудовлетворительную работу.

Виктор Ляшко пояснил, что прежний руководитель не развивал больницу, не вносил данные обо всех пациентах в единую информационную систему и это привело к тому, что глобальный бюджет из месяца в месяц уменьшался, что и не позволяло выплачивать зарплаты в полном объеме.

При этом деньги людям выплачивали мелкими частями, поэтому сотрудники больницы даже не знают, за какой месяц они получали деньги.

А заместитель директора по хирургической части Елена Диланян сообщила, что особенно большой долг по выплатам образовался за декабрь 2021 и январь 2022 годов.

При этом зарплаты медиков в детской областной итак не отличались высокими размерами. Так, медсестры там получали по 5-6 тысяч гривен, а врачи от 6 до 10 тысяч.

Поэтому, когда даже такие маленькие зарплаты стали выплачивать лишь частично, массово стал увольняться младший медицинский персонал, потому что у многих медсестер не стало денег даже на то, чтобы оплачивать общественный транспорт для поездок на работу.

Все долги по зарплате вскоре выплатят

Виктор Ляшко пообещал, что все долги по зарплатам медикам одесской детской областной больницы будут выплачены:

— Министерство здравоохранения совместно с НСЗУ сделает дополнительный пакет для этой больницы, и мы дофинансируем их, чтобы они выплатили всем заработную плату.

Отметим также, что в детской областной больнице порядок отсутствует не только в финансовой сфере. Так, на территории больницы живет стая беспризорных собак, которые периодически нападают на людей. «Одесская Жизнь» писала о случае, когда пострадала мать с ребенком на руках.

Еще напомним, что вчера на аппаратном совещании в горсовете обсуждался вопрос, почему не получают «ковидных» надбавок все медики, кому они положены.

Источник и фото Факты. Здоровье