В ДТЭК прокомментировали ситуацию с отключением от электросетей двух домов на Сахарова

Дома отключили по заявке поставщика электроэнергии «Одесская областная энергопоставляющая компания» (ООЕК). Причина – задолженность домов за электроэнергию перед ООЕК.

В своем заявлении ДТЭК отмечают, что по закону обязаны выполнить заявку ООЕК.

Оператор системы распределения обязан выполнить заявку поставщика на отключение потребителя согласно Закону Украины «О рынке электрической энергии» и Кодексу систем распределения*. Это такая же обязанность оператора системы распределения, как и распределение электроэнергии и обслуживания линий электропередачи.

В тоже время в компании сообщают, что ДТЭК «Одесские электросети» готовы содействовать ООО «Евро-сервис» в решении вопросов присоединений в рамках законодательства.

Восстановление электроснабжения возможно после урегулирования отношений клиента с поставщиком электроэнергии. После того, как ООО «ООЭК» предоставит заявку на включение объекта, ДТЭК Одесские электросети в кратчайшие сроки выполнит требования настоящей заявки.

Поэтому в ДТЭК перенаправляют клиентов в «ООЭК» для скорейшего возобновления подачи электроэнергии.

Стоит отметить, что конечные бенефициары и у ДТЭК и у ООЕК одни и те же. Компании разредили недавно лишь формально из-за изменившихся требований законодательства.

При этом одесситы в комментариях в соцсетях отмечают, что виновата в отключении домов от света именно управляющая компания «Евро-сервис». Ее сотрудники исправно собирают с жильцов плату за электроэнергию, а вот сама управляющая компания на спешит рассчитываться за свет перед поставщиком.

Напомним, что 7 февраля от электросетей отключили два высотных дома на ул. Сахарова, 34 и 36 в суворовском районе Одессы. Жители домов в знак протеста перекрыли проезжую часть. При этом пострадал один человек, которого сбила машина.

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