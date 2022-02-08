Новости Одессы и Одесской области

Странные конструкции в центре города удивили одесситов: рассказываем, что это?

Странные конструкции в центре города удивили одесситов: рассказываем, что это?

В районе остановок общественного транспорта в Одессе стали появляться металлические конструкции, чья форма озадачила многих горожан. Но не наших журналистов. Объясняем, что там будет.

Рецепты

В прошлом году городские власти объявили о планах оборудовать большую часть остановок общественного транспорта электронными табло, на которых будет показываться информация о маршрутах:

  • Какие маршруты останавливаются на данной остановке;
  • Расписание маршрутов;
  • График маршрутов;
  • А в будущем и время ожидания.

Устанавливать табло будут постепенно. Пока же появились конструкции, на которые установят первые из них.

Кстати, пара подобных информационных табло уже работает, причем немалый срок – с 2018 года. Расположены они на конечных трамваев на Куликовом поле и Старосенной площади. Третье подобное устройство установили в 2019-м на Привокзальной площади.

Информационное табло на Куликовом поле появилось еще в 2018 году

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Фото Юлии Сущенко

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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