Странные конструкции в центре города удивили одесситов: рассказываем, что это?

В районе остановок общественного транспорта в Одессе стали появляться металлические конструкции, чья форма озадачила многих горожан. Но не наших журналистов. Объясняем, что там будет.

В прошлом году городские власти объявили о планах оборудовать большую часть остановок общественного транспорта электронными табло, на которых будет показываться информация о маршрутах:

Какие маршруты останавливаются на данной остановке;

Расписание маршрутов;

График маршрутов;

А в будущем и время ожидания.

Устанавливать табло будут постепенно. Пока же появились конструкции, на которые установят первые из них.

Кстати, пара подобных информационных табло уже работает, причем немалый срок – с 2018 года. Расположены они на конечных трамваев на Куликовом поле и Старосенной площади. Третье подобное устройство установили в 2019-м на Привокзальной площади.

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Фото Юлии Сущенко

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