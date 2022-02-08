Насколько законные «служебные» парковки в центре Одессы

Часто в Одессе можно встретить парковки возле офисов и магазинов с обозначениями, что они предназначены только для транспорта клиентов и сотрудников данной фирмы. Что это: самозахват городской земли, или все по закону?

Ответ на этот актуальный вопрос дал депутат Одесского городского совета и глава транспортной комиссии одесского городского совета Петр Обухов. Оказывается, действительно, такие «захваты» могут иметь под собой законные основания, если фирма заключила договор на «служебную парковку» и платит парковочный сбор в городской бюджет.

Меня часто спрашивают про заблокированные паркоместа возле магазинов, ресторанов, офисов. Законно ли это? Сейчас у многих заведений с мэрией заключены договоры на так называемую «служебную парковку», за которую платят парковочный сбор. Но выглядит это мягко скажем, не очень.

— написал у себя в Facebook депутат.

Отдельно Петр Обухов упомянул пестроту устройств, ограничивающих въезд на такие парковки и портящих тем самым визуальную городскую среду.

А пока у нас вот такие конструкции – от конусов и металлических барьеров до цепей с замками и ящиков из-под бутылок. Цивилизация!

— иронизирует депутат.

И отмечает, что в одесском департаменте транспорта уже полтора года как разрабатывают новые правила паркования, но никак не могут закончить.

Хотя можно было бы просто их позаимствовать в других городах. Например, в столице.

Так, в Киеве город разработал однотипные таблички и предложил бизнесу прозрачный договор о бронировании машиномест. Стоит такая услуга по 8 599 грн/мес за паркоместо. Можно забронировать 40% паркплощадки, а остальные 60% – должны быть общедоступными.

Петр Обухов считает, что и в Одессе тоже нужно сделать прозрачные и цивилизованные правила паркования для бизнеса, как это сделали в столице. То есть, чтобы заключались договора, а на табличках были QR-коды, по которым можно проверить все данные о том, кто арендовал машиноместо, на какой период и сколько денег поступает в бюджет.

Ранее «Одесская Жизнь» писала, что в Одессе жители частного сектора захватили переулок Тенистый.

А в Шампанском переулке особняк отхватил себе кусок улицы под застройку.

Фото со страницы Facebook Петра Обухова

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