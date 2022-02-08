Новости Одессы и Одесской области

Насколько законные «служебные» парковки в центре Одессы

Насколько законные «служебные» парковки в центре Одессы

Часто в Одессе можно встретить парковки возле офисов и магазинов с обозначениями, что они предназначены только для транспорта клиентов и сотрудников данной фирмы. Что это: самозахват городской земли, или все по закону?

Рецепты

Ответ на этот актуальный вопрос дал депутат Одесского городского совета и глава транспортной комиссии одесского городского совета Петр Обухов. Оказывается, действительно, такие «захваты»  могут иметь под собой законные основания, если фирма заключила договор на «служебную парковку» и платит парковочный сбор в городской бюджет.

Меня часто спрашивают про заблокированные паркоместа возле магазинов, ресторанов, офисов. Законно ли это? Сейчас у многих заведений с мэрией заключены  договоры на так называемую «служебную парковку», за которую платят парковочный сбор. Но выглядит это мягко скажем, не очень.

— написал у себя в Facebook депутат.

Отдельно Петр Обухов упомянул пестроту устройств, ограничивающих въезд на такие парковки и портящих тем самым визуальную городскую среду.

А пока у нас вот такие конструкции  – от конусов и металлических  барьеров до цепей с замками и ящиков из-под бутылок. Цивилизация!

— иронизирует депутат.

И отмечает, что в одесском департаменте транспорта уже полтора года как разрабатывают новые правила паркования, но никак не могут закончить.

Хотя можно было бы просто их позаимствовать в других городах. Например, в столице.

Так, в Киеве город разработал однотипные таблички и предложил бизнесу прозрачный договор о бронировании машиномест. Стоит такая услуга по 8 599 грн/мес за паркоместо. Можно забронировать 40% паркплощадки, а остальные 60% – должны быть  общедоступными.

Петр Обухов считает, что и в Одессе тоже нужно сделать прозрачные и цивилизованные правила паркования для бизнеса, как это сделали в столице. То есть, чтобы заключались договора, а на табличках были QR-коды, по которым можно проверить все данные о том, кто арендовал машиноместо, на какой период и сколько денег поступает в бюджет.

Ранее «Одесская Жизнь» писала, что в Одессе жители частного сектора захватили переулок Тенистый.

А в Шампанском переулке особняк отхватил себе кусок улицы под застройку.

Фото со страницы Facebook Петра Обухова

 

 

 

Цей матеріал також доступний українською

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Цей матеріал також доступний українською

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить