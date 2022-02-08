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Рыбные ряды на Привозе: «переезд» откладывается (фото)

Рыбные ряды на Привозе: «переезд» откладывается (фото)

Рыбные ряды на нашем Привозе полнятся привычным товаром и находятся на прежнем месте – почти сразу у главного входа на знаменитый рынок. То есть, по своему привычному «адресу». А ведь их собирались демонтировать еще 1 февраля…

Рецепты

Привоз, рыба

Как сообщала «Одесская жизнь», рыбные ряды на Привозе собирались сносить под будущую парковку. На аппаратном совещании в мэрии это прозвучало как «снос старого рыбного корпуса». На самом деле, собираются сносить именно рыбные ряды – те, что расположены на Привозе ближе к главному входу на рынок со стороны Преображенской. Старт работ был объявлен на 1 февраля.

Еще до этого срока корреспондент «Одесской жизни» узнала, что ряды не «уберут вообще», а перенесут – ближе к тому месту, где торгуют соленьями. Более того, мы даже видели, как проводятся коммуникации под будущим новым рыбным местом на рынке.

С 1 февраля прошла неделя, а рыбные ряды находятся себе на прежнем месте.

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Что же касается их будущего нового адреса, то там, как мы сегодня убедились, уже все готово: коммуникации для слива проведены, пустые ряды ждут своего рыбного товара.

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Как пояснили нам торгующие рыбой продавцы на Привозе, «нас в любом случае переселят в те новые места, но сроки почему-то затягиваются. Пока торгуем здесь. Вроде как где-то через неделю у нас уже будет новый «адрес».

Так что одесситы, привыкшие к известному рыбному месту на Привозе, могут преспокойно пока отовариваться рыбкой на прежнем привычном месте. Тем более, что, как мы отметили, ее стало больше, чем в конце января, когда мы делали наш последний по времени «рыбный репортаж». Ну а через неделю-другую посмотрим.

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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