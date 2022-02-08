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Екатерининская у Привоза: бывшие цветочные ряды снова оградили (фото)

Екатерининская у Привоза: бывшие цветочные ряды снова оградили (фото)

Преображенный участок Екатерининской у Привоза… Новая дорога с островками безопасности, исчезнувшая стихийная торговля, перешедшие «наверх» цветочные ряды, высаженные акации, фонари… Казалось бы, все. Нет, не все. Снова появилось металлическое ограждение на том месте, где находились снесенные цветочные ряды (ближе к углу с Пантелеймоновской). Что же здесь будет?

Рецепты

О том, что строительные работы на Екатерининской напротив Привоза продолжаются, мы сообщали еще в декабре прошлого года. Тогда речь шла о преображении участка ближе к ТЦ «Остров», где раньше располагались маленькие магазинчики. Эти работы, кстати, продолжаются и сейчас.

А вот с другой стороны квартала, закрыв сегодняшние цветочные ряды, имеется еще одно длинное металлическое ограждение. Никаких «пояснительных знаков» (не говоря уже о паспорте объекта) о том, что же там возводят, нет.

ТЦ Остров, ограждение4

Удалось заглянуть за ограждение. Сразу видно, что здесь строят новые торговые ряды.

ТЦ Остров, ограждение2

Торгующие цветами пояснили, что их собираются перевести сюда – как только закончат работы.

ТЦ Остров, ограждение3

Напомним, «Одесская жизнь» еще в августе прошлого года сообщала, что цветочники на Екатерининской у Привоза останутся торговать на прежнем месте, но уже в павильонах нового типа.

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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