Вакцинированные украинцы старше 60 лет получат в подарок смартфон и льготную связь

Об этом президент сообщил во время своего выступления на саммите, посвященном годовщине создания приложения «Дія».

Весной запускаем новую, большую, государственную программу. Все желающие, вакцинированые украинцы старше 60 лет получают бесплатный, качественный, современный смартфон и льготный тариф. Это наша мечта, это реальность, путь к главной нашей цели — доступ к интернету для всех граждан Украины. Государство в смартфоне для всех, возможность влиять на процессы в государстве для всех, не только через классический инструмент, а и благодаря современным технологиям,