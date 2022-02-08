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Вакцинированные украинцы старше 60 лет получат в подарок смартфон и льготную связь

Вакцинированные украинцы старше 60 лет получат в подарок смартфон и льготную связь

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новую акцию от государства, одновременно направленную на борьбу с коронавирусом и цифровизацию населения. Глава государства сообщил, что уже весной украинцы, привитые от ковид и чей возраст более 60 лет, получат в подарок смартфон и льготный тариф на связь.

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Об этом президент сообщил во время своего выступления на саммите, посвященном годовщине создания приложения «Дія».

Весной запускаем новую, большую, государственную программу. Все желающие, вакцинированые украинцы старше 60 лет получают бесплатный, качественный, современный смартфон и льготный тариф. Это наша мечта, это реальность, путь к главной нашей цели — доступ к интернету для всех граждан Украины. Государство в смартфоне для всех, возможность влиять на процессы в государстве для всех, не только через классический инструмент, а и благодаря современным технологиям,

— сказал президент.

Напомним, что все вакцинированные граждане Украины в возрасте от 14 лет получают от государства 1000 гривен, которые можно потратить на определенные виды товаров и услуг. Например на подписку на прессу, на посещение музеев, театров, приобретение книг или поездки по Украине.

А пожилые люди, те, кто страше 60 лет, также могут приобрести лекарства.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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