Умер легендарный режиссер Геннадий Тарасуль – он отдал десятки лет Одесской киностудии

Умер актер Леонид Куравлев В Москве от пневмонии скончался известный советский и российский актер Леонид Куравлев. Зрители больше всего знали его по ролям в знаменитых советских комедийных фильмах. ПОДРОБНЕЕ

Итальянский суд не разрешил вернуться в Украину экс-режиссеру Одесской Оперы Евгению Лавренчуку Международная организация уголовной полиции – Интерпол – признала, что Российская Федерация преследует задержанного в Италии в конце прошлого года украинского режиссера, бывшего главного режиссера Одесского театра оперы и балета Евгения Лавренчука по политическим мотивам.

Между тем, суд итальянского города Неаполя не разрешил режиссеру вернуться в Украину, несмотря на то, что его данные были удалены из баз Интерпола. ПОДРОБНЕЕ