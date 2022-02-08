Новости Одессы и Одесской области

Умер легендарный режиссер Геннадий Тарасуль – он отдал десятки лет Одесской киностудии

Умер легендарный режиссер Геннадий Тарасуль – он отдал десятки лет Одесской киностудии

Сегодня, 8 февраля 2022 года, Одесса лишилась еще одной легенды – скончался известный кинорежиссер, сценарист и продюсер Геннадий Тарасуль. Ему было 87 лет.
Об этом сообщил у себя в Facebook сын режиссера Алик Тарасуль.

Рецепты

Известие о кончине Геннадия Тарасуля прокомментировал вице-президент Всемирного Клуба одесситов Евгений Голубовский.

«Только что прочитал, что закончился земной путь кинорежиссера, писателя Геннадия Львовича Тарасуля.

Для меня навсегда – Гены, выпускника Политехнического, проработавшего десятки лет на Одесской киностудии.

Он был вторым режиссером у Киры Муратовой, актером, сценаристом – человеком-легендой»,

– написал Голубовский.

Геннадий Тарасуль родился 20 января 1935 года в семье военнослужащего. В 1958 году окончил Одесский политехнический институт. Работал на Одесской киностудии.

Является режиссером фильмов «Краткие встречи» (1967), «Фантазия Веснухина» (1977), «Особенно опасные» (1979), «Тепло родного дома» (1983), а также написал сценарии к фильмам «Ответная мера» (1974), «Контрзапад», «Гени-звезда дальняя и близкая» (оба – 1979), «Долгая память» (1985), «Мгновения любви» (соавтор, 1989).

Напомним, 30 января 2022 года не стало режиссера, актера, писателя, драматурга и сценариста Виктора Мережко и известного актера Леонида Куравлева.

Читайте также:

Фото с Facebook-страницы Алика Тарасуля

Цей матеріал також доступний українською

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Цей матеріал також доступний українською

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить