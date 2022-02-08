Умер легендарный режиссер Геннадий Тарасуль – он отдал десятки лет Одесской киностудии

Сегодня, 8 февраля 2022 года, Одесса лишилась еще одной легенды – скончался известный кинорежиссер, сценарист и продюсер Геннадий Тарасуль. Ему было 87 лет.
Об этом сообщил у себя в Facebook сын режиссера Алик Тарасуль.
Известие о кончине Геннадия Тарасуля прокомментировал вице-президент Всемирного Клуба одесситов Евгений Голубовский.
«Только что прочитал, что закончился земной путь кинорежиссера, писателя Геннадия Львовича Тарасуля.
Для меня навсегда – Гены, выпускника Политехнического, проработавшего десятки лет на Одесской киностудии.
Он был вторым режиссером у Киры Муратовой, актером, сценаристом – человеком-легендой»,
– написал Голубовский.
Геннадий Тарасуль родился 20 января 1935 года в семье военнослужащего. В 1958 году окончил Одесский политехнический институт. Работал на Одесской киностудии.
Является режиссером фильмов «Краткие встречи» (1967), «Фантазия Веснухина» (1977), «Особенно опасные» (1979), «Тепло родного дома» (1983), а также написал сценарии к фильмам «Ответная мера» (1974), «Контрзапад», «Гени-звезда дальняя и близкая» (оба – 1979), «Долгая память» (1985), «Мгновения любви» (соавтор, 1989).
Напомним, 30 января 2022 года не стало режиссера, актера, писателя, драматурга и сценариста Виктора Мережко и известного актера Леонида Куравлева.
Читайте также:
- Умер патриарх одесской фотожурналистики Леонид Сидорский;
- Умер одесский ученый, журналист и экс-депутат горсовета Михаил Борисов;
- Одесская киностудия потеряла свою Легенду – ушел из жизни сооснователь Музея техники кино.
Фото с Facebook-страницы Алика Тарасуля
Цей матеріал також доступний українською