Новости Одессы и Одесской области

Слезы чиновницы и “газовый” фейк: главные новости Одессы за 27 октября

Слезы чиновницы и “газовый” фейк: главные новости Одессы за 27 октября

В среду, 27 октября 2021 года, “Одесская жизнь” рассказывала о таких значимых событиях как в Одессе, так и в Украине в целом.

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Одесские чиновницы рассказали подробности инцидента в больнице, где закончился кислород и пришлось срочно эвакуировать ковидных больных. Рассказывая о том, как проходила эвакуация, директор областного центра социально-значимых болезней Светлана Есипенко не могла сдержать слез. Руководитель департамента здравоохранения Одесской облгосадминистрации Наталья Одарий-Захарьева так же расчувствовалась во время своего выступления.

Между тем, одесские политики объединились с волонтерами, чтобы рассказать, как важно не медлить с вакцинацией от коронавируса, и выпустили совместный социальный ролик.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, назвала фейковой информацию о том, что в Украине, в том числе и в Одессе, транспортировка газа подорожает в несколько раз.

Городской голова Одессы Геннадий Труханов назначил исполняющей обязанности начальника муниципального управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей – ей стала Ирина Ястремская.

Участок улицы Градоночальницкой до Балковской стал не похож сам на себя. На спуске уже почти не осталось ничего от старой лестницы, идут работы по возведению новой.

В Одессе сдадут в аренду склады “Красные пакгаузы”, расположенные в морском порту напротив Карантинного мола. Кто станет арендатором памятника истории, определит аукцион.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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