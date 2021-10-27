Главной по торговле в Одессе стала тетя известной теннисистки

Попытка номер пять: Одесский горсовет снова рассмотрит вопрос создания парка “Воскресенского” Депутат Одесского городского совета Ольга Квасницкая в пятый раз выносит на ближайшую сессию горсовета проект решения о создании в Приморском районе города парка-мемориала “Воскресенского” на территории бывшего санатория “Красные зори”. ПОДРОБНЕЕ

Авто и грузовики вокруг Привоза: когда появится парковка? (фото) Привоз – место бойкое. А вокруг него – не менее бойко: грузовики, автомобили, прочий транспорт. Кто-то стал «на стоянку», кто-то пытается выехать, развернуться-завернуть, кто-то – въехать-заехать. Наведенный порядок в этом вопросе – только на недавно приведенном в порядок участке Екатерининской у Привоза. Когда же у знаменитого рынка появится парковка? ПОДРОБНЕЕ