Главной по торговле в Одессе стала тетя известной теннисистки

Городской голова Одессы Геннадий Труханов назначил исполняющей обязанности начальника муниципального управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей – ей стала Ирина Ястремская.
Соответствующее распоряжение опубликовано во вторник, 26 октября, на сайте одесской мэрии.
Согласно документу, Ястремская будет руководить управлением 2 месяца, до 24 декабря. Ранее она возглавляла налоговую инспекцию в Приморском районе города.
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Ирина Ястремская – тетя известной теннисистки Даяны Ястремской. А гражданский супруг Ирины бизнесмен, директор и учредитель ЧП «Спортивно-мисливське підприємство «ТАРГЕТ» Алексей Лаптиев возглавляет благотворительный фонд имени спортсменки.
Стоит отметить, что Ирина Ястремская стала уже третьим за последний год руководителем управления, курирующего городскую торговлю. Ее предшественником был бывший директор департамента аналитики и контроля мэрии Одессы Алексей Козлов, назначенный главным по торговле в Одессе в марте 2021 года. Но в сентябре его уволили по соглашению сторон.
Ранее указанную должность занимал Сергей Машьянов, считавшийся человеком экс-вице-мэра Олеся Янчука.
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