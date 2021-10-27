Новости Одессы и Одесской области

Главной по торговле в Одессе стала тетя известной теннисистки

Главной по торговле в Одессе стала тетя известной теннисистки

Городской голова Одессы Геннадий Труханов назначил исполняющей обязанности начальника муниципального управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей – ей стала Ирина Ястремская.

Подписаться

Соответствующее распоряжение опубликовано во вторник, 26 октября, на сайте одесской мэрии.

Согласно документу, Ястремская будет руководить управлением 2 месяца, до 24 декабря. Ранее она возглавляла налоговую инспекцию в Приморском районе города.

Читайте также: Режим «без бумаг» – перестанут ли чиновники требовать справки?

Ирина Ястремская – тетя известной теннисистки Даяны Ястремской. А гражданский супруг Ирины бизнесмен, директор и учредитель ЧП «Спортивно-мисливське підприємство «ТАРГЕТ» Алексей Лаптиев возглавляет благотворительный фонд имени спортсменки.

Стоит отметить, что Ирина Ястремская стала уже третьим за последний год руководителем управления, курирующего городскую торговлю. Ее предшественником был бывший директор департамента аналитики и контроля мэрии Одессы Алексей Козлов, назначенный главным по торговле в Одессе в марте 2021 года. Но в сентябре его уволили по соглашению сторон.

Ранее указанную должность занимал Сергей Машьянов, считавшийся человеком экс-вице-мэра Олеся Янчука.

Другие новости об одесских чиновниках:

Фото odessamedia.net

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить