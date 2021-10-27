Одесситов настойчиво призывают вакцинироваться: власти и волонтеры сняли совместный ролик (видео)

Одесские политики объединились с волонтерами, чтобы рассказать, как важно не медлить с вакцинацией от коронавируса, и впустили совместный социальный ролик.
В съемках видео приняли участие мэр Одессы Геннадий Труханов, глава Одесской облгосадминистрации Сергей Гриневецкий, глава благотворительного фонда “Корпорация монстров” Екатерина Ножевникова, воспитательница Олеся Шумиловская, врач Юлия Гасюк и водитель трамвая Виталий Ивченко.
97% “тяжелых” пациентов не сделали прививку от COVID-19
Как говорится в ролике, 97% “тяжелых” пациентов с ковид не сделали прививку.
“Закрывать глаза на коронавирус – это как прятаться от ливня в картонной коробке. Или ехать в горящем трамвае без водителя. Пора сменить средневековые предрассудки на доказательную медицину. Вакцинируйтесь. Не ради сертификата, а для себя и близких. И дышите свободно, а не благодаря аппарату ИВЛ. Тогда город выйдет из «красной» зоны и вернется к нормальной жизни. Вакцинация – это единственный способ выжить. Учись на ошибках тех, кто боялся выдуманного чипирования и тех, кто покупает сертификат вместо бесплатной прививки. Поверьте, антиваксеры умирают точно так же, как и люди, которых заразили случайно. Будьте разумными, вакцинируйтесь”,
– призывают политики и волонтеры.
Напомним, на утро среды, 27 октября, в Одесской области официально зарегистрировали 1 477 новых случая коронавируса, 21 больной скончался.
Как сообщалось ранее, на утро 26 октября число одесситов, получивших первую прививку от ковид превысило 500 тысяч человек.
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Источник: Odessa online