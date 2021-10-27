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Подорожание в 5 раз отменяется: цена транспортировки газа в Одессе сильно не изменится

Подорожание в 5 раз отменяется: цена транспортировки газа в Одессе сильно не изменится

НКРЭКУ назвала фэйковой информацию о том, что в Украине, в том числе и в Одессе, транспортировка газа подорожает в несколько раз.

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Об этом говорится в официальном сообщении Национальной комиссия, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Порожание доставки газа в 5 раз — фейк

Регулятор опроверг информацию, которая стала появляться в СМИ о резком скачке стоимости транспортировки газа.

— Сообщения о повышении тарифов на распределение природного газа, тиражируемых в средствах массовой информации, не соответствуют действительности,

— заявляет регулятор.

В комиссии поясняют, по действующему законодательству тарифы на услуги распределения природного газа на следующий год утверждаются НКРЭКУ ежегодно, как правило – в декабре предыдущего года. И никаких решений об утверждении таких тарифов на следующий год пока не принималось.

Цена транспортировки газа может вырасти лишь на инфляционный коэффициент

В заявлении НКРЭКУ также сказано, что даже гипотетическая корректировка тарифов на распределение природного газа на 2022 год в среднем по Украине не должна превышать рамки инфляционных процессов.

В комиссии получили расчеты газораспределительных организаций, которые те публиковали на своих официальных сайтах в октябре этого года.

Там действительно предлагается рост тарифов на распределение природного газа на 2022 год от 61% (ОАО «Кировоградгаз») до 443% (АО «Луганскгаз»).

Операторы объяснили такие проекты расчетов в основном резким ростом рыночной цены на природный газ.

Рассчеты облгазов могут быть манипуляциями — регулятор их проверит

Но в НКРЭКУ заявляют, что они утверждают исключительно экономически обоснованные тарифы, отвечающие интересам всех участников рынка природного газа, а главное – интересам потребителей.

В комиссии проверят обоснованность всех проектов расчетов и отмечают, что опыт прошлых лет свидетельствует: тарифы на распределение природного газа утверждаются в размерах, значительно ниже, чем предварительно рассчитанные операторами газораспределительных сетей (облгазов). Нет оснований сомневаться, что так будет и в этом году.

Обнародованные намерения операторов газораспределительных сетей (облгазов) свидетельствуют лишь о том, что НКРЭКУ вынуждена будет особенно внимательно проанализировать их на предмет манипуляций, чтобы решение регулятора было исключительно обоснованным.

«Одессагаз» хотели поднять тарифы в 5 раз

Ранее облгазы представили предварительные рассчеты стоимости доставки голубого топлива на 2022 год. В частности, сдалал это и «Одессагаз». Так, по рассчетам предприятия, с учетом НДС, стоимость доставки в регионе должна быа вырасти в 5 раз.

В точных цифрах, в «Одессагаз» поднять тариф собирались на целых 438% в 2022 году с 0,84 грн до 4,52 грн за м.куб.

Побробнее о планах облгазов взвинтить тарифы: Стоимость доставки газа в 2022 году хотят повысить в 5 раз — сколько будем платить.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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