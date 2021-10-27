Со слезами на глазах: одесская чиновница не сдержала эмоций, рассказывая об эвакуации больных коронавирусом

Подробности эвакуации 26 октября больных коронавирусом в Одессе рассказала на брифинге в Одесской ОГА директор областного центра социально-значимых болезней Светлана Есипенко.

Расплакалась прямо во ремя выступления

О том, что из-за нехватки кислорода могли действительно погибнуть десятки пациентов, говорит тот факт, что руководитель медучреждения дважды не смогла сдержать слез, рассказывая о том, как организовывали и проводили эвакуацию больных.

Напомним, что 26 октября в Одесском областном центре социально значимых заболеваний на улице Николая Михновского закончился кислород для ковидных больных.

Потребовалась срочная эвакуация 43 пациентов. Все они были в тяжелом состоянии, а 13 и вовсе подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Больных на реанимобилях Центра медицины катастроф перевезли в подготовленный недавно для больных коронавирусом корпус на территории бывшего тубдиспенсера на улице Ядова. Криоцилиндр с запасами кислорода там имелся, хотя сам корпус после переоснащения еще не был введен в эксплуатацию из-за проблем с электроснабжением.

Чтобы спасти больных ковидом, организовали резервное электроснабжение

Чтобы избежать непредвиденных ситуаций из-за проблем с электричеством, было организовано резервное снабжение медучреждения резервным генератором.

По сообщению издания УСИ руководитель департамента здравоохранения Одесской облгосадминистрации Наталья Одарий-Захарьева так же расчувствовалась во время своего выступления. Комментируя ситуация, что сложилась в больнице на ул. Михновского, она стала заикаться, а потом прервала выступление на полуслове и покинула зал.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что одесским ковидным больницам угрожает дефицит кислорода

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