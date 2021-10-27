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Одесский спуск от Градоначальницкой к Балковской: старую лестницу снесли, новую строят (фото)

Одесский спуск от Градоначальницкой к Балковской: старую лестницу снесли, новую строят (фото)

Участок улицы Градоночальницкой до Балковской стал не похож сам на себя. На спуске уже почти не осталось ничего от старой лестницы, идут работы по возведению новой.

Лестница и спуск от одесской Градоначальницкой до Балковской ремонтируются

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О том, что “таинственный” спуск к Балковской будет преображаться, “Одесская жизнь” сообщала еще в июне этого года. Тогда был объявлен тендер на проведение работ.

Напомним, лестницу полностью собираются обновить: у нее будет новое основание, ступени, перила, освещение. Здесь также должна появиться новая тротуарная гранитная рубленая плитка, появятся решетчатые конструкции (ограда), новые парапеты.

В июне этого года мы публиковали фото старой лестницы со спуском, ведущей от “верхнего” города к “нижнему”. Кстати, спуск приводит нас прямиком к Дюковскому парку.

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Так выглядела лестница на Градоначальницкой в июне 2021 года

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Старой лестницы на Градоначальницкой уже почти нет: должна появиться новая

Лестница и спуск давно нуждались в ремонте. Теперь от старушки остались лишь несколько ступеней. Люди сейчас проходят вниз и наверх по спуску. То есть, спуститься-подняться можно, заодно и полюбоваться, как все это выглядит сейчас, во время проводимых работ.

Ну а сам спуск вдоль того, что еще недавно было лестницей, на сегодняшний день по-прежнему представляет из себя “смесь” практически всех видов дорожных покрытий, исторически накопившихся за долгие годы.

Согласно тендерной документации, к концу ноября работы должны быть окончены.

Как выглядит это место сейчас, смотрите на наших фото:

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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