Новости Одессы и Одесской области

Сквер-гигант, «ковидный» лагерь и метро «Одесса»: главные одесские новости за 17 августа

Сквер-гигант, «ковидный» лагерь и метро «Одесса»: главные одесские новости за 17 августа

Во вторник, 17 августа 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких знаковых событиях в Одессе и Одесской области.

В Одесском городском совете рассказали, как город отметит День государственного флага и День Независимости Украины.

В горсовете выбрали подрядчика, который проведет реконструкцию второй части сквера перед зданием Одесской областной государственной администрации.

На одесской Ришельевской, в районе трех «тревожных» зданий – бывших типографии Фесенко, Ришельевского театра и жилого дома Нолле – продолжают происходить тревожные события.

Сразу целый одесский квартал по улице Пушкинской – от Еврейской до Троицкой – должен засиять в обновленных тонах: здесь будут ремонтировать-реставрировать три исторических дома. Все они – памятники архитектуры.

Появилась новая информация о вспышке COVID-19 в детском лагере «Молодая гвардия». Коронавирус выявили у 42 человек.

В Одессе на Среднефонтанской появилась велополоса – вместе с новой разметкой.

Дизайнер представил новую схему одесского метро – с бонусной морской линией.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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