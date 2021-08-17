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Одесская «типография Фесенко»: здания сносят, защитники продолжают взывать о помощи

Одесская «типография Фесенко»: здания сносят, защитники продолжают взывать о помощи

На одесской Ришельевской, в районе трех «тревожных» зданий — бывших типографии Фесенко, Ришельевского театра и жилого дома Нолле — продолжают происходить тревожные события. Те, кто выступает против сноса двух зданий и переживает о состоянии стоящего к ним впритык жилого дома Ноллле, называют сегодняшние события «критической ситуацией».

Что же происходит? Да все так, как и «обещали» еще в конце прошлого года: застройщики приступили к сносу бывшей типографии и театра.

Сейчас за драпировкой уже просматривается небо: разобраны крыша, третий и часть второго этажа типографии. .

«Застройщик (нарушая предписания и без разрешения Министерства культуры) продолжает разбирать типографию и скоро примется за театр», — констатируют защитники.

И митинги в защиту старых зданий проходили, и дорогу в знак протеста перекрывали, и к мэрии защитники типографии приходили с акцией протеста. И даже Минкульт обещал предоставить охранный статус двум бывшим и благополучно исключенным из списка памятникам архитектуры.

Что получили? Получили проходящий прямо в это время демонтаж обоих зданий.

Рядом с визуализацией будущего новостроя теперь висит щит, где рассказывается и показывается состояние жилого дома Нолле. Несмотря на активно происходящий демонтаж, в ФБ-группе «Спасти типографию Фесенко» защитники зданий продолжают взывать о помощи:

«Мы вынуждены быстро реагировать в правовой плоскости и делаем все возможное для того, чтобы остановить эти процессы. Мы очень благодарны за помощь нашим юридическим партнерам, которые согласны работать внеурочно. Еще есть шансы восстановить и сохранить исторический вид зданий, и мы бросили на это все силы. Поддержать нас можно деньгами. Каждый ваш перевод позволяет нам делать еще больше. Ищем также архитекторов и конструкторов, если вы знаете кого-то, кто может помочь консультацией — напишите нам».

А на квартале Ришельевской, где происходит демонтаж, то и дело поднимаются клубы пыли: типографию Фесенко продолжают сносить…

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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