В Одессе на Среднефонтанской появилась велополоса – вместе с новой разметкой

Для того, чтобы появилась возможность отделить велосипедное движение от общей проезжей части, пришлось сузить автомобильные полосы и частично изменить схему движения на Привокзальной площади и прилегающих улицах.

В дальнейшем эта велополоса станет частью маршрута от Куликового поля на Фонтан и далее к улице Долгой, где уже есть велодорожка.

Также велополоса на Среднефонтанской соединиться с велополосой на улице Краснова.

Рано или поздно велополосы и велодорожки в Одессе сформируют цельную систему и позволят, наконец, двухколесному педальному транспорту стать достойной альтернативой автомобилям и автобусам.

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