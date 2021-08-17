Морской парад и мега-концерт: как в Одессе отметят День Независимости (программа)

В Одесском городском совете рассказали, как город отметит День государственного флага (отмечается 23 августа) и День Независимости Украины (отмечается 24 августа).
В этом году в стране будет 4 официальных выходных подряд: 21,22,23,24 августа. Но празднования в Одессе начнутся еще раньше.
19 августа
- 19:00 – Концерт Одесского национального филармонического концерта с участием Алексея Ботвинова у Воронцовской колоннады
20 августа
- 11:00 – «Акация фест» в Летнем саду.
- 12:00 – Международный культурно-творческий проект ко Дню Независимости на Приморском бульваре
20 августа – 12 сентября
- 10:00 – 19:00 Мультимедийная выставка «Иммерсивный мир Тараса Шевченко», арт-центр им. Веры Холодной, расположен на Одесской киностудии, Французский бульвар, 33.
21 – 24 августа
- Вышиванковый фестиваль на Приморском бульваре
22 августа
- 17:30 – 20:00 – Массовый диктант по украинскому языку на Приморском бульваре.
- 20:00 – 21:00 Акция памяти, из лампадок выложат большую карту Украины
22 – 24 августа
- Народные гуляния и ярмарка в парке Шевченко пройдут
23 августа
- 9:00 Торжественное поднятие флага Украины у нового пассажирского терминала в аэропорту
- 10:30 – Торжественное поднятие флага Украины возле мэрии.
- 11:00 – 12:00 На Потемкинской лестнице развернут 30-метровый флаг
24 августа
- 9:00 – Возложение цветов к памятнику Тарасу Шевченко.
- 10:00 – Торжественное прохождение боевых кораблей и судов, пролет авиации, показ вооружения на мысе Малый Фонтан и на Морвокзале.
- Также люди выстроятся в вышиванковую цепь на Потемкинской лестнице.
- 8:00 – 14:00 – Забег в вышиванках в парке Шевченко по Трассе здоровья.
- 9:00 – 10.00 – Марш патриотов, конечная точка – возле Одесской ОГА.
- 11:00 – Открытие Аллею им. Т.Г. Шевченко в одноименном парке.
- 16:30 – 18:30 – Автопробег, старт на Ланжероновской.
- 18.00 – Большой-гала концерт на Потемкинской лестнице. Хедлайнером будет группа Onuka, их выступление будет сопровождать Национальный академический оркестр народных инструментов. Также анонсирован специальный гость – некая группа, название которой не разглашают.
- После концерта – праздничный фейерверк.
Ранее “Одесская Жизнь” сообщала, во сколько обойдется стране празднование 30-летия Независимости Украины в 2021 году