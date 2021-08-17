Морской парад и мега-концерт: как в Одессе отметят День Независимости (программа)

Представлена программа юбилейного одесского фестиваля «Зеленая волна» С 5 по 8 августа при поддержке Украинского культурного фонда в Одессе пройдет книжный фестиваль «Зеленая волна», насыщенный литературными событиями. В этом году фестивалю исполняется 25 лет. Все мероприятия будут проходить как в интернет-пространстве, так и на различных локациях города. ПОДРОБНЕЕ