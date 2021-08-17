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Морской парад и мега-концерт: как в Одессе отметят День Независимости (программа)

Морской парад и мега-концерт: как в Одессе отметят День Независимости (программа)

В Одесском городском совете рассказали, как город отметит День государственного флага (отмечается 23 августа) и День Независимости Украины (отмечается 24 августа).

В этом году в стране будет 4 официальных выходных подряд: 21,22,23,24 августа. Но празднования в Одессе начнутся еще раньше.

19 августа

  • 19:00 – Концерт Одесского национального филармонического концерта с участием Алексея Ботвинова у Воронцовской колоннады

20 августа

  • 11:00 – «Акация фест» в Летнем саду.
  • 12:00 – Международный культурно-творческий проект ко Дню Независимости на Приморском бульваре

20 августа – 12 сентября

  • 10:00 – 19:00 Мультимедийная выставка «Иммерсивный мир Тараса Шевченко», арт-центр им. Веры Холодной, расположен на Одесской киностудии, Французский бульвар, 33.

21 – 24 августа

  • Вышиванковый фестиваль на Приморском бульваре

22 августа

  • 17:30 – 20:00 – Массовый диктант по украинскому языку на Приморском бульваре.
  • 20:00 – 21:00 Акция памяти, из лампадок выложат большую карту Украины

22 – 24 августа

  • Народные гуляния и ярмарка в парке Шевченко пройдут

23 августа

  • 9:00 Торжественное поднятие флага Украины у нового пассажирского терминала в аэропорту
  • 10:30 – Торжественное поднятие флага Украины возле мэрии.
  • 11:00 – 12:00 На Потемкинской лестнице развернут 30-метровый флаг

24 августа

  • 9:00 – Возложение цветов к памятнику Тарасу Шевченко.
  • 10:00 – Торжественное прохождение боевых кораблей и судов, пролет авиации, показ вооружения на мысе Малый Фонтан и на Морвокзале.
  • Также люди выстроятся в вышиванковую цепь на Потемкинской лестнице.
  • 8:00 – 14:00 – Забег в вышиванках в парке Шевченко по Трассе здоровья.
  • 9:00 – 10.00 – Марш патриотов, конечная точка – возле Одесской ОГА.
  • 11:00 – Открытие Аллею им. Т.Г. Шевченко в одноименном парке.
  • 16:30 – 18:30 – Автопробег, старт на Ланжероновской.
  • 18.00 – Большой-гала концерт на Потемкинской лестнице. Хедлайнером будет группа Onuka, их выступление будет сопровождать Национальный академический оркестр народных инструментов. Также анонсирован специальный гость – некая группа, название которой не разглашают.
  • После концерта – праздничный фейерверк.

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала, во сколько обойдется стране празднование 30-летия Независимости Украины в 2021 году

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Редакция ПРОФИЛЬ

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