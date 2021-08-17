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Как будет выглядеть мега-сквер перед Одесской ОГА: на 10 гектарах появится 3 мемориала

Как будет выглядеть мега-сквер перед Одесской ОГА: на 10 гектарах появится 3 мемориала

В горсовете выбрали подрядчика, который проведет реконструкцию второй части сквера перед зданием Одесской областной государственной администрации. Им стала компания «Кайлас 2007». Эта же фирма занимается обустройством первой части сквера.

Проект реконструкции разработал известный одесский скульптор Михаил Рева. Площадь сквера – более 10 га. На его территории разместят сразу три мемориальных комплекса:

  • Воинам, погибшим за независимость Украины
  • Героям Небесной Сотни
  • Жертвам геноцида крымско-татарского народа.

Услуги подрядчика обойдутся городу в 45 313 620 грн. За эти деньги по условиям тендера в сквере должны полностью заменить существующее покрытие, провести коммуникации и сделать новое освещение со ртутными или люминисцентными лампами на 20 опорах.

Полив растительности будет автоматическим, должны быть установлены 26 деревянных скамеек и 35 урн.

Закончить все работы исполнители должны до конца 2022 года.

Ранее “Одеская Жизнь” писала о том, Каким быть одесскому Мемориалу в честь погибших воинов АТО? (фото)

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Редакция ПРОФИЛЬ

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