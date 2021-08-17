Дизайнер представил новую схему одесского метро – с бонусной морской линией

В разработанной им схеме метро Одессы он использовал шрифты и туристический символ города (якорь-сердце), разработанные специально для Одессы студией Артемия Лебедева.

Добавил 4-ю Морскую линию, которая является идеей морского трамвая по побережью Одессы, который курсировал бы от Поскота к Морвокзалу (где находится станция метро), оттуда к Аркадии, а затем на пляжи Таирова (Ахматовская),

– Написал Тимофей Ануфриев у себя в Facebook.

К сожалению, метро по-прежнему остается для одесситов лишь мечтой. Но все великие дела и перемены начинаются как раз с мечты.

Тем более, никто прямо от идеи одесского метро не отказывался. А вице-мэр Михаил Кучук уже в этом, 2021 году заявлял, что проект постройки метрополитена в Одессе вполне осуществим.

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Рисунок SolarDigital.com.ua, схемы – Тимофей Ануфриев