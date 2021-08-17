В центре Одессы ожидается появление квартала в обновленно-освеженных тонах (фото)

Сразу целый одесский квартал по улице Пушкинской – от Еврейской до Троицкой – должен засиять в обновленных тонах: здесь будут ремонтировать-реставрировать три исторических дома. Все они – памятники архитектуры.

Эти три дома расположены на нечетной стороне Пушкинской под номерами 31, 33, и 35. Они-то и занимают целый квартал. Так что можно ожидать, что мы увидим его преображенным.

О тендере на реставрацию дома под номером 31 (с серпами и молотами на фасаде) мы уже сообщали. Это так называемые бывшие склады Рабиновича. К сказанному ранее можем добавить, что серпы и молоты, которые появились на фасаде в советские времена, будут убраны, фасаду здания придадут исторический вид.

Следующий дом под номером 33 также будут реставрировать. Это тоже памятник архитектуры, дом Шретера. Поначалу он был двухэтажным. Потом, в 1910-1911 годах, был надстроен третий этаж.

В доме будут ремонтировать-реставрировать фасад и крышу. Как узнаем из тендерной документации, цена вопроса – 8 млн гривен. Заказчик – Управление капитального строительства (УКС) Одесского горсовета.

УКС является заказчиком ремонта и реставрации и дома №35 по улице Пушкинской. Этот дом нам известен как дом Мармарино.

Доходный дом Мармарино (по имени владельца) на Пушкинской, 35 построили в середине позапрошлого столетия. Впоследствии облик здания менялся – его перестраивали.

Поначалу он тоже был двухэтажным. Потом (в 50-х годах прошлого века) был надстроен третий этаж.

Согласно технической документации, предстоящие работы по всем трем зданиям схожи: обновление фасадов (вместе с ремонтом и заменой лепнины), обновление подуставших и, добавим, далеко не самых приятных глазу балконов. Все элементы декора покроют влагоустойчивой силикатной краской. Ожидается замена старых крыш, обустройство водостоков и отливов.

После этого у всех зданий появится подсветка. Обещают и облагородить тротуары рядом с обновленными зданиями.

Ранее мы рассказывали, что в Одессе грядет капремонт старого дома на спуске Маринеско.

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