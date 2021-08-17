Что происходит в «ковидной» Молодой гвардии: новые подробности

Появилась новая информация о вспышке COVID-19 в детском лагере Молодая гвардия. Коронавирус выявили у 42 человек. Полиция начала расследование.
Вчера стало известно, что в детском центре Молодая гвардия произошло массовое заражение детей и воспитателей COVID-19.
Сегодня в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области уточнили, что тестирование показало положительные результаты у 39 детей и трех вожатых.
Четыре ребенка пришлось госпитализировать в 3 городскую детскую больницу.
Состояние остальных детей и вожатых менее тяжёлое. Они проходят карантин в изолированных боксах в лагере.
Все заболевшие дети отдыхали в лагере «Звездный», являющемся частью цельного комплекса. Этот лагерь закрыт на карантин.
Два других лагеря – «Солнечный» и «Прибрежный», продолжают свою работу. Там случаев заболевания не выявлено.
Областная полиция открыла уголовное производство по факту вспышки COVID-19 в одесском детском центре Молодая гвардия.
Случившееся предварительно квалифицировали по части 1 ст. 325 УК Украины (нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений).
Ранее “Одесская Жизнь” сообщала, что В лагере «Молодая гвардия» вспышка коронавируса: заболели десятки детей и воспитатели
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