Что происходит в «ковидной» Молодой гвардии: новые подробности

Появилась новая информация о вспышке COVID-19 в детском лагере Молодая гвардия. Коронавирус выявили у 42 человек. Полиция начала расследование.

Вчера стало известно, что в детском центре Молодая гвардия произошло массовое заражение детей и воспитателей COVID-19.

Сегодня в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области уточнили, что тестирование показало положительные результаты у 39 детей и трех вожатых.

Четыре ребенка пришлось госпитализировать в 3 городскую детскую больницу.

Состояние остальных детей и вожатых менее тяжёлое. Они проходят карантин в изолированных боксах в лагере.

Все заболевшие дети отдыхали в лагере «Звездный», являющемся частью цельного комплекса. Этот лагерь закрыт на карантин.

Два других лагеря – «Солнечный» и «Прибрежный», продолжают свою работу. Там случаев заболевания не выявлено.

Областная полиция открыла уголовное производство по факту вспышки COVID-19 в одесском детском центре Молодая гвардия.

Случившееся предварительно квалифицировали по части 1 ст. 325 УК Украины (нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала, что В лагере «Молодая гвардия» вспышка коронавируса: заболели десятки детей и воспитатели

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