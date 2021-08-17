Новости Одессы и Одесской области

Что происходит в «ковидной» Молодой гвардии: новые подробности

Что происходит в «ковидной» Молодой гвардии: новые подробности

Появилась новая информация о вспышке COVID-19 в детском лагере Молодая гвардия. Коронавирус выявили у 42 человек. Полиция начала расследование.

Вчера стало известно, что в детском центре Молодая гвардия произошло массовое заражение детей и воспитателей COVID-19.

Сегодня в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области уточнили, что тестирование показало положительные результаты у 39 детей и трех вожатых.

Четыре ребенка пришлось госпитализировать в 3 городскую детскую больницу.

Состояние остальных детей и вожатых менее тяжёлое. Они проходят карантин в изолированных боксах в лагере.

Все заболевшие дети отдыхали в лагере «Звездный», являющемся частью цельного комплекса. Этот лагерь закрыт на карантин.

Два других лагеря – «Солнечный» и «Прибрежный», продолжают свою работу. Там случаев заболевания не выявлено.

Областная полиция открыла уголовное производство по факту вспышки COVID-19 в одесском детском центре Молодая гвардия.

Случившееся предварительно квалифицировали по части 1 ст. 325 УК Украины (нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала, что В лагере «Молодая гвардия» вспышка коронавируса: заболели десятки детей и воспитатели

Фото из открытых  источников в сети интернет

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Работа
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить