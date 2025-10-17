Ключевые моменты:
- В субботу, 18 октября, в Одессе и области переменная облачность. Днем возможен небольшой дождь.
- Температура воздуха: ночью 7-12°С, днем до +16°С тепла.
- Опасных погодных явлений синоптики не ожидают.
Прогноз погоды в Одессе на 18 октября
В Одессе завтра облачно с прояснениями. Вечером небольшой дождь.
Ветер южный, 9-14 м/с.
Температура ночью 10-12°С тепла, днем 14-16°С выше нуля.
Прогноз погоды в Одесской области на 18 октября
По Одесской области в субботу облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой дождь.
Ветер южный, 9-14 м/с.
Температура ночью 7-12°С тепла, днем она поднимется до 11-16°С.
На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
