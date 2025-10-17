Одесский парк Марка Твена осенью

Ключевые моменты:

  • В субботу, 18 октября, в Одессе и области переменная облачность. Днем возможен небольшой дождь.
  • Температура воздуха: ночью 7-12°С, днем до +16°С тепла.
  • Опасных погодных явлений синоптики не ожидают.

Прогноз погоды в Одессе на 18 октября

В Одессе завтра облачно с прояснениями. Вечером небольшой дождь.

Ветер южный, 9-14 м/с.

Температура ночью 10-12°С тепла, днем 14-16°С выше нуля.

Прогноз погоды в Одесской области на 18 октября

По Одесской области в субботу облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой дождь.

Ветер южный, 9-14 м/с.

Температура ночью 7-12°С тепла, днем она поднимется до 11-16°С.

На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

