Сегодня День рождения у Кэти Перри

Кэти Перри родилась в Санта-Барбаре (штат Калифорния) в семье проповедников-евангелистов. В детстве она пела в церковном хоре и увлекалась музыкой Аланис Моррисетт и Queen.

Как прославилась Кэти Перри?

В 17 лет девушка переехала в Лос-Анджелес и начала работать с продюсером Гленом Баллардом, выпустив композицию Simple. Однако широкую известность ей принеси песня I Kissed a Girl и альбом One of the Boys, которые появились в 2008 году. Следующие синглы Hot n Cold, Waking Up in Vegas, California Gurls, Teenage Dream и другие тоже стали хитами.

Также Кэти выпустила собственную парфюмерную линию (Purr, Meow, Killer Queen), автобиографический документальный фильм «Кэти Перри: Частичка меня» и озвучила главную героиню в проекте «Смурфики».

Личная жизнь Кэти Перри

Кэти Перри встречалась с вокалистом американской группы Gym Class Heroes Трэвисом МакКойем, но в конце 2008 года рассталась с ним.

В 2010 году певица вышла замуж за британского комика Рассела Бренда. Однако в 2012 году их брак распался. После этого у Перри завязался роман с музыкантом Джоном Мейером, но до свадьбы дело так и не дошло.

В феврале 2016 года Перри познакомилась с британским актёром Орландо Блумом. Пара несколько раз расходилась. Тем не менее в 2020 году Кэти родила от актёра дочь Дейзи Дав Блум.

Фото: goodfon.ru