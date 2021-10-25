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У кого день ангела 25 октября?

У кого день ангела 25 октября?

Сегодня, 25 октября, день ангела отмечают Иван, Кузьма, Макар, Мартин и Тарас.

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Имя Иван произошло от древнееврейского имени Иоанн и переводится как «Яхве (Бог) пожалел», «Яхве (Бог) смилостивился», «Яхве (Бог) помиловал», «Яхве да будет милостлив», «Благодать Божия».

Имя Кузьма произошло от греческого слова, означающего «мир». Святым покровителем имени является преподобный Косма Маиумский, Святоградец. Этого святого называют творцом канонов во славу Господа.

Имя Макар с древнегреческого языка переводится как «блаженный, счастливый». В античной мифологии «Макариос» — один из эпитетов Зевса.

Имя Мартин происходит от латинского притяжательного прилагательного «марсов», то есть принадлежащий, посвящённый богу Марсу. В христианском именослове это имя соотносится с несколькими раннехристианскими святыми, среди которых Мартин Турский и папа римский Мартин Исповедник.

По одной из версий, имя Тарас в переводе с древнегреческого означает «беспокойный», «бунтарь», «смутьян». Но есть мнение, что это имя произошло от слова с значением «приводить в смятение, тревожить» или «волновать, возбуждать».

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Редакция ПРОФИЛЬ

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