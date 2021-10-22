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Сегодня юбилей у Робертино Лорети

Сегодня юбилей у Робертино Лорети

22 октября День рождения празднует Лобертино Лорети. Итальянскому певцу исполняется 75 лет.

Как Робертино Лорети впечатлил Папу Римского?

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Роберто Лорети родился в Риме в семье штукатура Орландо Лорети. В детстве снялся в эпизодических ролях в фильмах «Анна» и «Возвращение дона Камилло». Потом он стал солистом церковного хора, а затем пел в Римском оперном театре. Однажды на представлении оперного спектакля «Убийство в кафедральном соборе» в Ватикане Папа Римский Иоанн XXIII так растрогался исполнением Робертино, что пожелал лично с ним встретиться.

Первый успех Робертино Лорети

Когда Роберто было десять лет, его отец заболел, и мальчик стал работать помощником у булочника. Он разносил готовую выпечку и пел. Вскоре владельцы местных кафе начали бороться за то, чтобы он выступал именно у них. Однажды Робертино выступал на празднике печати и получил первый в своей жизни приз — «Серебряный знак». Потом он участвовал в радиоконкурсе непрофессиональных певцов, где завоевал первое место и золотую медаль.

Самые известные песни Робертино Лорети

Летом 1960 года во время проведения летних Олимпийских игр в Риме его исполнение песни ’O sole mio в кафе «Гранд-Италия» на площади Эседра услышал датский телепродюсер Сайр Вольмер-Сёренсен. Он пригласил будущую мировую «звезду» к себе в Копенгаген. После выступления в телешоу Лорети подписал контракт на запись и выпуск пластинок с датским лейблом Triola Records. Вскоре вышел сингл с песней O sole mio, которая стала очень популярной. Также Робертино запомнился такими композициями, как Giamaica, Santa lucia, Un bacio piccolissimo, Torna a Surriento и другими.

За свою карьеру Робертино выпустил всего пять пластинок.

Фото: bnmusic.ru

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Редакция ПРОФИЛЬ

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