С каждым годом творчество Лины Костенко не теряет своей силы — книги легендарной украинки переиздают, стихи цитируют, а ее мысли влияют на поколения украинцев.

Не секрет, что поэтесса ведет закрытый образ жизни. Она редко появляется на публике или дает интервью. В соцсетях выдающегося автора тоже искать не стоит — ее там нет. Однко ценители и поклонники творчества Лины Костенко ведут страницы от ее имени. Последние годы она проживает в Киеве, где продолжает работать над своими литературными произведениями.

Последнее видеоинтервью поэтесса дала в 2022-м году, когда ей вручали Орден почетного легиона Франции. Тогда она рассказывала, что взрывов не боится, продолжает творить. В частности работала над «большой книгой стихов и осмыслений».

«Я принадлежу к поколению, которое пережило Вторую мировую войну, и мне эти бомбы в четыре часа утра привычны с моего детства. И теперь я снова услышала те же бомбы — только страшнее. Но я не испугалась. Ни разу не пошла в укрытие. Вместо этого все время писала. Первый месяц, конечно, следила за каждым шагом этой войны, но потом взяла себя в руки и начала писать», — так свою жизнь описывала в начале полномасштабного вторжения Костенко.

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Лина Костенко не прекращает творческой деятельности. На днях в столичном Доме кино состоялась презентация нового издания романа «Берестечко», над которым она работала последние три десятилетия. Сама Лина Васильевна на мероприятии не присутствовала.

О том, как сейчас живет поэтесса написал в фейсбук поэт и директор издательства А-ба-ба-га-ла-ма-га Иван Малкович.

“Сегодня, в этот особый день рождения Лины Костенко, будет написано и сказано много искренних поэтически-поздравительных слов. Поэтому делаю ударение на цифры — они тоже очень красноречивы. Общий тираж «Записок украинского сумасшедшего» — более 240 тысяч экземпляров. А общий тираж избранных стихов Лины Костенко «300 поэзий» — более 260 тысяч экземпляров, что является беспрецедентным явлением в современной европейской поэзии.

На рабочем столе Лины Костенко — несколько почти законченных разножанровых книг. Фактически готова книга ее новых стихов — Лина Васильевна обещает сдать ее в мае…

Лина Костенко общается с миром с помощью интернета. Работает до сих пор без очков — такие корни, такая генетика… “, — написал издатель.

Цитаты Лины Костенко об Украине и украинцах

А вы думали, что Украина так просто. Украина — это супер. Украина — это эксклюзив. По ней прошли все катки истории. На ней отработаны все виды испытаний. Она закалена высочайшей закалкой. В условиях современного мира ей нет цены.

Мы уникальная нация. У нас земледельцев морили голодом. Режиссеры ставили спектакли в концлагерях. Поэтов закапывали в вечную мерзлоту. У кого еще есть атомный саркофаг? А у нас есть.

Сколько нас, человечества, уже есть на планете? Миллиардов шесть? И среди них украинцы, странная-престранная нация, которая живет здесь с давних времен, а свое независимое государство строит вот только сейчас.

Украина сопротивляется, как Лаокоон, опутанный змеями. Она немо кричит, но мир не слышит. Или не хочет услышать.