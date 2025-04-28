Поющий редактор и есаул казачества

Когда началась большая война, почти в каждом номере газеты «Ваш интерес» журналисты рассказывали о земляках, которые воюют на передовой, о волонтерах, которые регулярно ездят на позиции и стараются удовлетворить запросы военных, о помощи жителей громад. О том, как наши защитники мужественно защищают страну.

Таисия Викторовна успевала принимать участие и в самодеятельном Народном казацком хоре «Будьмо», участницей которого она является.

С самого начала российско-украинской войны хор вместе с коллективом городского исторического музея ввел песенно-патриотическую акцию «Молитва за Победу». Она стала данью памяти о героях-земляках, погибших на полях сражений за свободу своей страны.

Во время художественных экспедиций участники хора рассказывают о героях войны, поют украинские народные и современные песни. Благотворительные концерты хористов всегда с хорошим ужинком для нужд ВСУ.

— Люди со слезами на глазах слушают наши песни. Поют вместе с нами. И едут с нами на кладбище, чтобы возложить цветы на могилы павших, — рассказывает есаул казачества, солистка хора Таисия Крысько.

Из-за стресса потеряла голос

В Германию Таисия Крысько поехала на третьем году большой войны. Там была ее дочь Леночка, которая имела тяжелый недуг и готовилась к ряду сложных операций. Мать хотела быть рядом, чтобы помочь, хоть как-то облегчить страдания родной души.

Когда дочери становилось лучше, они вместе ходили в церковь.

— Церковный хор пел на русском, а я сидела в зале и нервничала. Потому что я даже слышать не могла русский, не то что петь на нем. И я оставила церковь, — делится Таисия Викторовна.

И именно там, в храме, женщина поняла, что из-за переживаний за дочь потеряла голос и не помнит ни одной песни. Она настойчиво начала тренировать память. Постепенно вспоминала богатый репертуар, и к ней вернулась не только память, но и ее шикарное сопрано.

Будете петь в нашем хоре?

Впоследствии с дочкой они начали ходить в украинскую церковь. Как-то она там начала подпевать.

— Не хотели бы вы петь в нашем хоре? — обратилась к ней незнакомая женщина.

Таисия согласилась без колебаний.

Как потом выяснилось, это была художественный руководитель хора имени Степана Бандеры. Хор действовал при Центре украинской культуры в Падерборне. Ей сразу дали контакты, пригласили в группу.

— Я еще не успела побывать на первой репетиции, как в группе появилось сообщение о том, что нашелся спонсор и для коллектива изготовят костюмы в Украине. Срочно нужны размеры всех участников. Я отправила свои размеры с припиской: «Извините, может, это по-хамски, я еще ни разу не была на репетиции, а свои размеры уже присылаю. Просто боюсь, что когда приду в коллектив, то буду одна без украинского строя», — вспоминает женщина.

Готовили и пели, собирая помощь воинам

Таисия за короткий срок стала душой коллектива. Имея большой опыт хорового пения, она вносила дельные предложения по репертуару, сценарию. Благодаря ей во время концертных программ исполнение песен сопровождалось юморесками украинских авторов, стихами.

Впоследствии хор переименовали в Украинский хор в Падерборне. Коллектив показывал украинские традиции и обряды, рассказывал о наших символах, истории, ремеслах и имел большой успех среди местного населения. Каждое выступление коллектива приносило средства для Вооруженных сил Украины.

Центр украинской культуры, частью коллектива которого была и Таисия Викторовна, всячески поддерживал наших воинов. Особенно яркими были гастрономические ярмарки украинской кухни. Женщины выпекали паляницы, плачинды, варили борщ, вареники, картопляники, голубцы. Немцам нравились наши блюда, а потому все с успехом продавалось, а вырученные средства шли на нужды украинской армии.

Песня держит и спасает

Когда не стало дочери Леночки, Таисия, с разбитым сердцем, полная отчаяния, вернулась домой, в Украину.

Долгое время она не хотела общения, даже не посещала свой любимый хор «Будьмо», в котором пела более двадцати лет.

А когда решилась прийти в музей на репетицию, почувствовала, что пение отзывается в ее сердце, лечит.

— Мы бываем в селах общины, на всех культурных площадках города с молитвой за наших воинов, за победу, за мир. Наши песни звучат в сельских Домах культуры, на улицах, в храмах. Мы рассказываем о тех, кто отдал свою жизнь за нашу свободу, — говорит Таисия.

Хор всегда берет с собой стенд с фотографиями павших героев, чтобы люди помнили своих победоносных земляков. Средства, которые собираются во время художественных акций, коллектив передает волонтеру Руслану Антонюкову. А он направляет их на решение проблемных вопросов украинских защитников.

— Песня спасает от горя и печали, вселяет веру в победу, — размышляет Таисия Крысько, — Песня держит меня до сих пор. Пусть же она убережет и нашу Украину.

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