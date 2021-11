Сегодня День рождения Мартина Скорсезе

Мартин Скорсезе родился и вырос в нью-йоркском районе Куинс. Изначально он хотел стать священником, но выбрал кино и поступил в Нью-Йоркский колледж наук и искусства (сейчас известный как New York University College of Arts and Science). Огромное влияние на него оказали картины Кинга Видора, Джона Хьюстона, Майкла Пауэлла, Эмериха Прессбургера, Джона Форда, Элиа Казана, Бернардо Бертолуччи и других выдающихся режиссеров.

Мартин Скорсезе: лучшие фильмы

Фильмам Скорсезе присущи выразительная жестокость и насилие. В кинематографических кругах он известен как мастер гангстерских лент. Наиболее примечательные его работы — «Злые улицы», «Таксист», «Бешеный бык», «Последнее искушение Христа», «Славные парни», «Мыс страха», «Казино», «Банды Нью-Йорка», «Авиатор», «Отступники», «Остров проклятых», «Хранитель времени», «Волк с Уолл-стрит» и «Ирландец».

Интересные факты о Мартине Скорсезе

Свой первый фильм «Кто стучится в мою дверь?» Скорзезе снимал несколько лет. Режиссер постоянно переписывая сюжет и изменял название фильма.

После режиссерского дебюта Скорсезе подрабатывал монтажом документального «Вудстока».

Сыграть Понтия Пилата в «Последнем искушении Христа» Скорсезе изначально предлагал Стингу, но в итоге эта роль досталась Дэвиду Боуи.

Мартин Скорсезе снял знаменитый видеоклип Майкла Джексона Bad. Полная версия видео длится 18 минут, но по телевизору показывали только в сокращенном варианте — всего четыре минуты.

Скорсезе не воспринимается как коммерческий режиссер. Однако его фильмы становятся финансово успешными. Например, «Волк с Уолл-стрит» в 2013 году собрал рекордную сумму — 392 миллиона долларов.

Скорсезе играл Винсента Ван Гога в фильме «Сны Акиры Куросавы» и легендарного оперного менеджера театров La Scala и Metropolitan Гатти-Кассаза в советской ленте «Анна Павлова».

У Скорсезе есть единственный режиссерский «Оскар» за фильм «Отступники». При этом у него множество наград: «BAFTA», «Золотой глобус», «Эмми», «Грэмми», «Золотая пальмовая ветвь», «Золотой медведь», «Сезар», «Серебряный лев» и премии Гильдии режиссёров Америки.

Фото: kinoafisha.ua