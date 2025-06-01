Как будет проходить «Чилдрен Кинофест»

«Чилдрен Кинофест» — самый масштабный украинский кинофестиваль для детей и подростков, который традиционно проходит в июне. В этом году мероприятие состоится в гибридном формате: фестивальные показы пройдут одновременно в выбранных кинотеатрах Киева, Львова, Винницы, Житомира, Днепра, Луцка, Одессы, Полтавы, Тернополя, Хмельницкого, Запорожья и Чернигова; для онлайн-просмотра организаторы подготовили специальную программу «Самый ценный груз».

Показы в кинотеатрах и онлайн, как всегда, бесплатные — при условии предварительной регистрации, которая начнется 6 июня.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, как проходило открытие кинофестиваля в прошлом году

Проблемы и права детей, анимация и фантастика: какие фильмы покажут на Чилдрен Кинофесте

Зрители смогут выбрать лучший фильм Международного конкурса из семи новых лент из разных европейских стран, снятых специально для детской аудитории. Выбрать будет непросто, ведь каждая из картин уже получила приз на одном из престижных европейских фестивалей.

«Динозаврик» (Польша, Чехия, Словакия)

Крупнейший проект в истории 3D-анимации Польши, участник главного анимационного фестиваля мира в Анси 2024. Это история о маленьком диплодоке, который ищет пропавших родителей в компании веселого волшебника, странного ученого и отважной летчицы.

«Книгоходец» (Германия)

Комедийная экранизация международного бестселлера, переведенного более чем на 30 языков. Лауреат Баварской кинопремии 2025. История о трогательной дружбе между замкнутым продавцом книжного магазина и 9-летней девочкой Шашей, которая становится его помощницей.

«Прыжок во времени» (Испания)

Научно-фантастическая комедия о двух братьях, которые путешествуют во времени, пытаясь спасти свою семью.

«Район №5» (Словения, Чехия, Хорватия, Сербия)

Лауреат кинофестиваля в Локарно и обладатель нескольких наград Словенской киноакадемии. Приключенческая драма о подростках, которые объединяются в борьбе против застройщика, стремящегося уничтожить их скейт-парк.

«Майя, дай мне название» (Франция)

Лауреат Берлинале этого года. Мультфильм оскароносного режиссера Мишеля Гондри, подарившего миру фильмы «Вечное сияние чистого разума» и «Зеленый шершень». Его знаменитый кинематографист посвятил своей дочери, сделав ее героиней различных приключений.

«Ларс. LOL» (Норвегия)

Экранизация одноимённого бестселлера, номинант на Премию Европейской киноакадемии и обладатель приза зрительских симпатий Cinekid — крупнейшего международного детского кинофестиваля. Чуткая драма о девочке, которая становится наставницей и подругой мальчику с синдромом Дауна.

«В последний раз, когда мы были детьми» (Италия, Франция)

Номинант национальной кинопремии Италии «Давид ди Донателло». Трогательная история, разворачивающаяся летом 1943 года вокруг четырех детей из разных социальных слоёв. Их объединяет крепкая дружба, которая подвергается испытаниям, когда одного из них забирают нацисты. Тогда остальные отправляются в опасное путешествие по Италии, чтобы спасти товарища.

Кроме фильмов, снятых профессиональными кинематографистами, можно будет увидеть и выбрать лучшие короткометражные фильмы, снятые юными украинцами. Параллельный выбор будет делать и профессиональное жюри, которое объявит своё решение 22 июня.

Также детям покажут ретроклассику — фильм «Пеппи Длинныйчулок», снятый в далеком 1969 году в честь 80-летнего «юбилея» главной героини известной на весь мир повести Астрид Линдгрен.