Сегодня День рождения у Ким Кардашьян

Как прославилась Ким Кардашьян?

Ким Кардашьян родилась в Лос-Анджелесе в Калифорнии. Первые шаги к славе сделала в октябре 2007 года, снявшись со всей своей семьёй в реалити-шоу «Семейство Кардашьян» на телеканале «E!». Также известности ей добавила роль в сериале Beyond the Break.

Кроме того, девушка позировала для Playboy, была моделью в рекламных кампаниях Bongo Jeans, Sketchers, Kotex и Quick Trim, выпустила свой DVD с тренировками «Workout with Kim Kardashian» и духи под названием Kim Kardashian. Совместно с сёстрами Кортни и Хлои владела сетью бутиков D-A-S-H, где продавалась дизайнерская одежда, сумки, ювелирные изделия, головные уборы, обувь и другие модные аксессуары для женщин.

Личная жизнь Ким Кардашьян

С 2000 по 2004 год Ким была замужем за музыкальным продюсером Деймоном Томасом. А в 2010 году заключила брак с нападающим баскетбольной команды «Нью-Джерси Нетс» Крисом Хамфрисом. Однако через год их союз распался.

Третьим супругом модели стал рэпер Канье Уэст в 2014 году. В их семье четверо детей: две дочери (Норт и Чикаго) и два сына (Сейнт и Саам).

Фото: cnbc.com