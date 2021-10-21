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Сегодня День рождения у Ким Кардашьян

Сегодня День рождения у Ким Кардашьян

21 октября День рождения празднует американская модель Ким Кардашьян. Ей исполняется 41 год.

Как прославилась Ким Кардашьян?

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Ким Кардашьян родилась в Лос-Анджелесе в Калифорнии. Первые шаги к славе сделала в октябре 2007 года, снявшись со всей своей семьёй в реалити-шоу «Семейство Кардашьян» на телеканале «E!». Также известности ей добавила роль в сериале Beyond the Break.

Кроме того, девушка позировала для Playboy, была моделью в рекламных кампаниях Bongo Jeans, Sketchers, Kotex и Quick Trim, выпустила свой DVD с тренировками «Workout with Kim Kardashian» и духи под названием Kim Kardashian. Совместно с сёстрами Кортни и Хлои владела сетью бутиков D-A-S-H, где продавалась дизайнерская одежда, сумки, ювелирные изделия, головные уборы, обувь и другие модные аксессуары для женщин.

Личная жизнь Ким Кардашьян

С 2000 по 2004 год Ким была замужем за музыкальным продюсером Деймоном Томасом. А в 2010 году заключила брак с нападающим баскетбольной команды «Нью-Джерси Нетс» Крисом Хамфрисом. Однако через год их союз распался.

Третьим супругом модели стал рэпер Канье Уэст в 2014 году. В их семье четверо детей: две дочери (Норт и Чикаго) и два сына (Сейнт и Саам).

Фото: cnbc.com

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Редакция ПРОФИЛЬ

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