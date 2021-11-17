Сегодня день ангела Симона

Имя Симон: происхождение

Мужское имя Симон — распространённое библейское имя еврейского происхождения. В переводе оно означает «услышанный Богом». Среди носителей этого имени было много церковных деятелей и правителей. Также это имя во многих странах используется как фамилия.

Считается, что Симон умён, хитёр, обладает врожденной дипломатичностью и умело пользуется слабостями окружающих. Он очень азартен, и эту страсть к «остроте» в жизни реализовывает чаще всего в сексуальной сфере. Обладатель данного имени умеет быть терпеливым и организованным, у него отличный ораторский дар и способность склонить людей к своей точке зрения.

Симоны выбирают себе профессии, связанные с искусством. Они могут быть прекрасными дизайнерами, художниками, искусствоведами, модельерами.

Когда день ангела Симона по православному календарю?

Согласно православному календарю, день ангела у Симона по таким датам:

10 января, 29 января;

16 февраля;

13 марта;

23 мая;

12 июля, 13 июля, 25 июля;

18 августа, 25 августа;

17 сентября;

23 октября;

17 ноября;

7 декабря.

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