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Сегодня день ангела Симона

Сегодня день ангела Симона

Сегодня, 17 ноября, день ангела отмечает Симон.

Имя Симон: происхождение

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Мужское имя Симон — распространённое библейское имя еврейского происхождения. В переводе оно означает «услышанный Богом». Среди носителей этого имени было много церковных деятелей и правителей. Также это имя во многих странах используется как фамилия.

Считается, что Симон умён, хитёр, обладает врожденной дипломатичностью и умело пользуется слабостями окружающих. Он очень азартен, и эту страсть к «остроте» в жизни реализовывает чаще всего в сексуальной сфере. Обладатель данного имени умеет быть терпеливым и организованным, у него отличный ораторский дар и способность склонить людей к своей точке зрения.

Симоны выбирают себе профессии, связанные с искусством. Они могут быть прекрасными дизайнерами, художниками, искусствоведами, модельерами.

Когда день ангела Симона по православному календарю?

Согласно православному календарю, день ангела у Симона по таким датам:

  • 10 января, 29 января;
  • 16 февраля;
  • 13 марта;
  • 23 мая;
  • 12 июля, 13 июля, 25 июля;
  • 18 августа, 25 августа;
  • 17 сентября;
  • 23 октября;
  • 17 ноября;
  • 7 декабря.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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