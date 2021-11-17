Сегодня день ангела Симона

Сегодня, 17 ноября, день ангела отмечает Симон.
Имя Симон: происхождение
Мужское имя Симон — распространённое библейское имя еврейского происхождения. В переводе оно означает «услышанный Богом». Среди носителей этого имени было много церковных деятелей и правителей. Также это имя во многих странах используется как фамилия.
Считается, что Симон умён, хитёр, обладает врожденной дипломатичностью и умело пользуется слабостями окружающих. Он очень азартен, и эту страсть к «остроте» в жизни реализовывает чаще всего в сексуальной сфере. Обладатель данного имени умеет быть терпеливым и организованным, у него отличный ораторский дар и способность склонить людей к своей точке зрения.
Симоны выбирают себе профессии, связанные с искусством. Они могут быть прекрасными дизайнерами, художниками, искусствоведами, модельерами.
Когда день ангела Симона по православному календарю?
Согласно православному календарю, день ангела у Симона по таким датам:
- 10 января, 29 января;
- 16 февраля;
- 13 марта;
- 23 мая;
- 12 июля, 13 июля, 25 июля;
- 18 августа, 25 августа;
- 17 сентября;
- 23 октября;
- 17 ноября;
- 7 декабря.
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