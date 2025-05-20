Сокрушительная авария произошла днем 19 мая на перекрестке улиц Болградская и Белгород-Днестровская, сообщили в полиции Одесской области.

Предварительно установлено, что 68-летний водитель легкового автомобиля на регулируемом перекрестке не предоставил преимущество в движении автомобилю “скорой”, который двигался с включенными проблесковыми маячками и звуковой сиреной, в результате чего произошло столкновение транспортных средств.

В дорожно-транспортном происшествии телесные повреждения получили водитель и пассажирка легковушки, водитель и четверо пассажиров «скорой». Всех их доставили в медицинское учреждение, где одна из травмированных женщин, 1948 г. р., к сожалению, умерла.

Водителей проверят на состояние опьянения. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

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