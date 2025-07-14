Ключевые моменты:
- В одесском храме мужчина украл две иконы стоимостью от 5 тысяч долларов.
- Одна икона была продана, другая — хранилась дома.
- Статья обвинения: ч. 4 ст. 185 УК Украины — до 8 лет лишения свободы
В полиции Одесской области сообщили установили, что в начале июля 53-летний одессит среди дня дважды приходил в храм как обычный посетитель, и когда служители отвлекались, снимал иконы со стены, клал их в пакет и незаметно выходил.
Обнаружив отсутствие образов, настоятель обратился за помощью в полицию.
В ходе расследования удалось установить личность подозреваемого и найти обе иконы: одну он успел продать, но её изъяли у покупателя, вторую — хранил дома.
По предварительной информации, похищенные иконы были переданы храму меценатами города еще в 1905 году и имеют высокую историческую и культурную ценность, их стоимость на аукционах может стартовать от 5 тысяч долларов.
Против мужчины возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 185 УК Украины — за кражу ему грозит до 8 лет лишения свободы.
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