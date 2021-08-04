Отключение света в Одессе: чьи дома обесточат 5 августа

По сообщению энергетиков компании «ДТЭК Одесские электросети», без света временно останутся жители более 20 улиц в Киевском, Малиновском и Приморском районах города, в частности, такие адреса:

1-й Мичманский переулок, 1, 2, 2а, 3, 3а, 5, 7

С 09:00 до 19:00;

2-й Мичманский переулок, 1, 2, 2а, 4, 21, 2/4, 22, 2/9, 2/10, 2/3, 2/8

С 09:00 до 19:00;

4-й Стахановский переулок, 1, 2, 2а, 3, 4

С 08:00 до 17:00;

9-я линия Дача Ковалевского, 1

С 09:00 до 19:00;

Академика Вильямса улица, 56/3

С 09:00 до 18:00;

Академика Вильямса улица, 64

С 09:00 до 20:00;

Академика Глушко проспект, 11/3

С 09:00 до 18:00;

Академика Королёва улица, 43/2, 43/3, 45/2, 43/1, 45/3

С 09:00 до 18:00;

Академика Королёва улица, 92, 94

С 09:00 до 20:00;

Амбулаторный переулок, 2, 4, 5, 6, 7, 6б, 8, 7а, 6а, 11/а, 9а, 11/2, 11/1, 9, 10, 13, 17

С 09:00 до 19:00;

Дача Ковалевского улица, 1, 1а, 8а, 2, 2/14, 2/3, 3, 1б, 2/1, 2/2, 4, 8, 8/1

С 09:00 до 19:00;

Дюковская улица, 14

С 09:00 до 19:00;

Золотой Берег улица, 1а, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 8а, 16, 9/, 9/10, 9/14, 9/4, 9/5, 9/7, 9/8, 9а, 9а5, 5а, 10а, 4а, 6а, 13а, 4б, 4г, 35б, 35а, 30б, 30/8, 30/7, 21/1, 21а, 21б, 30/2, 24/26, 30/11, 25а, 30/10, 30/1, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 96

С 09:00 до 19:00;

Композитора Нищинского улица, 28, 38

С 09:00 до 19:00;

переулок Александра Стурдзы, 1

С 08:00 до 17:00;

переулок Всеволода Змиенко, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 2б, 4/1а, 22, 2а, 3а

С 09:00 до 19:00;

переулок Леваневского, 2, 2а, 1, 11, 3/1

С 09:00 до 19:00;

Рыбачья улица, 1, 3, 3/1, 3а

С 09:00 до 19:00;

Семёна Яхненко улица, 1, 2/3/г, 2/11а, 2/11б, 2/11в, 2/12, 2/12а, 2/14, 2/14а, 2/15, 2/18, 2/11, 2/18б, 2/19/а, 2/19/б, 2/19/в, 2/19/г, 2/19/д, 2/19/е, 2/3/а, 2/3/б, 2/3/в, 2/18а

С 09:00 до 19:00;

тупик Леваневского, 3/2, 5, 7, 7-9, 7а, 11

С 09:00 до 19:00;

Узкий переулок, 1, 14г, 3, 4, 4а, 4б, 5, 5а, 5б, 2, 7, 8, 9, 9а, 11, 12, 13, 14, 6

С 09:00 до 19:00;

Фестивальный переулок, 1а, 2, 3, 4, 11, 12

С 09:00 до 19:00;

Фонтанская дорога, 114, 118, 165, 165/7, 173, 173/2

С 09:00 до 19:00;

Шефская улица, 8, 16, 33, 35, 37, 35б, 39, 37а, 35а, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55

С 09:00 до 17:00.