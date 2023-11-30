Пуск довгих трамваїв на узвозі Марінеско скасовується: причини

Про проблему під час сесії міськради розповів віце-мер Олександр Філатов.

За його словами, компанія “Простір”, яка веде будівництво внизу спуску, на 95% завершила зведення обіцяної підпірної стінки схилу, проте це не дало потрібного результату. У КП ОГЕТ побоюються пускати важкі трамваї «Одіссей МАХ» по рейках, що просідають.

«Вони виконали все, що обіцяли, ще тиждень, і закінчать, і у нас начебто немає до них претензій, але колеги з «Одесміськелектротрансу» не згодні, вони фіксують просідання трамвайних колій, незважаючи на те, що фахівці будівельної академії говорять про стабілізацію схилу. Тому продовжуємо спостерігати та шукати вихід із ситуації», — зазначив Олександр Філатов.

Таким чином через проблеми зі спуском Марінеско ефективна робота трамвайного маршруту «Північ-Південь» ставиться під сумнів. Нагадаємо, Одеса закупила під цей проект 13 трамвав-велетнів від компанії “Татра-Південь”. Раніше по спуску Маринеско ходив магістральний трамвай №7, який пов’язує селище Котовського з центром міста та житловим масивом Таїрова.

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Що відомо про проблеми спуску Марінеско

Ремонт історичного узвозу було розпочато восени 2019 року та закінчено наприкінці липня 2020-го року. У серпні 2020 року на узвіз повернувся довгоочікуваний трамвай №12. 2023-го на проїжджій частині спуску утворилися тріщини, ґрунт почав просідати, а рейки просіли. У мерії припустили, ґрунт на спуску Марінеско просідає з вини будівельної компанії «Простір», яка активно забудовує навколишні території висотками.

У травні 2023-го у мерії заявили, що потрібно провести термінову комплексну експертизу, оскільки процес руйнування триває. На обстеження схилу із міського бюджету виділили 1 мільйон 140 тисяч грн. Фахівці дійшли висновку, що стабілізувати його допоможе підпірна стінка. Проблему планували вирішити вже у вересні. Тоді ж було змінено 7-й та 12-й трамвайні маршрути.