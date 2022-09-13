В Одессе запустили трамвай с Котовского до Таирова (фоторепортаж)

Сегодня, во вторник, 13 сентября 2022 года, в Одессе запустили самый длинный в Европе пассажирский маршрут «Север-Юг». Он объединил между собой два крупнейших спальных микрорайона – Таирова и Котовского.

Как сообщили в одесской мэрии, с сегодняшнего дня трамваи маршрута №7 будут курсировать между улицей Паустовского и 11-й станцией Люстдорфской дороги через Лузановку, Пересыпь, центр города, железнодорожный вокзал и Юго-Западный массив.

Длина маршрута – 29 километров, время движения – 2 часа 2 минуты.

«О том, чтобы объединить Киевский и Суворовский районы, говорили последние 30 лет. С 2015 года мы начали реализацию проекта трамвайного сообщения «Север-Юг». Для этого была проведена титаническая работа: капитальный ремонт на улицах Софиевской, Преображенской, Новощепном ряду, спуске Маринеско, Тираспольской площади и т.д. И вот этот торжественный день наступил»,

– отметил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Реализация проекта «Север-Юг» позволит жителям спальных микрорайонов добираться общественным электротранспортом до центра города, районов «Привоза» и железнодорожного вокзала.

На маршруте работает 40 вагонов, в том числе четыре трехсекционных вагона «Одиссей МАХ». Интервал движения – 5-6 минут. Стоимость билета, как и в других трамваях, составляет 8 гривен наличными или 7 грн при безналичной оплате.

Ранее презентовать обновленный маршрут №7 планировалось 9 сентября.

Напомним, 28 июля трамвайный маршрут «Север – Юг» запустили от улицы Паустовского до Старосенной площади.

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Фото Одесского горсовета и с Телеграм-канала «Одеса Офiцiйно»