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Проседание спуска Маринеско: причины установят только в июле (фото)

Проседание спуска Маринеско: причины установят только в июле (фото)

На сессии Одесского горсовета 3 мая 2023 года одним из обсуждаемых вопросов стало выделение средств на проведения экспертизы, которая должна установить причины «проседания» на спуске Маринеско. Результаты экспертизы будут готовы только в июле сего года.

Экспертиза позволит выяснить объективные причины проседания грунта.

Как сообщил в ходе сессии вице-мэр Одессы, директор департамента по земельным ресурсам Александр Филатов, в случае, если будет установлено, что виноват застройщик (имеются в виду новострои компании «Пространство», которые возводятся рядом), то мэрия будет реагировать на юридическом уровне. Проще говоря, начнутся суды…

На экспертизу выделен 1 млн 140 тыс. гривен. Экспертиза включает инженерно-геологические изыскания, расчет стойкости склона и другие неотложные работы.

В мэрии не исключают вину застройщика в происходящих процессах, но окончательный результат будет получен только после проведения экспертизы.

В ходе заседания сессии Александр Филатов также сообщил, что компания «Пространство» продолжает строительство подпорной стены.

Трещины на проезжей части в районе дома № 18

Ранее «Одесская жизнь» сообщала о проблемах, возникших на недавно отремонтированном спуске Маринеско. А также мы писали о том, что муниципальные власти Одессы планируют провести исследование, чтобы разобраться в причинах просадки грунта на спуске Маринеско.

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