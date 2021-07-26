Новости Одессы и Одесской области

Проигрыш «Черноморца», ремонт Преображенской и рекордный концерт рэпера – новости Одессы за 25 июля

Проигрыш «Черноморца», ремонт Преображенской и рекордный концерт рэпера – новости Одессы за 25 июля

В воскресение, 25 июля 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких знаковых событиях в Одессе и области.

Одесский футбольный клуб «Черноморец» провел первую игру Чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге на выезде. И проиграл с крупным счетом.

А вот на стадионе  одесской команды выступал в субботу рэпер из Беларусь Макс Корж. И собрал невероятное число поклонников.

Одесситка вышла в 1/16 финала олимпийского турнира по тенису.

Корреспондент ОЖ проверила, как идет ремонт улицы Преображенской у Привоза. Там много всего интересного.

Медики побили рекорд по числу привитых от коронавируса за уикенд – почти девять тысяч человек за 2 дня.

А еще одесситы шутили над автохамами и спасали кошек.

Читайте также главные новости Одессы за 24 июля.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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