Проигрыш «Черноморца», ремонт Преображенской и рекордный концерт рэпера – новости Одессы за 25 июля

В воскресение, 25 июля 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких знаковых событиях в Одессе и области.
Одесский футбольный клуб «Черноморец» провел первую игру Чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге на выезде. И проиграл с крупным счетом.
А вот на стадионе одесской команды выступал в субботу рэпер из Беларусь Макс Корж. И собрал невероятное число поклонников.
Одесситка вышла в 1/16 финала олимпийского турнира по тенису.
Корреспондент ОЖ проверила, как идет ремонт улицы Преображенской у Привоза. Там много всего интересного.
Медики побили рекорд по числу привитых от коронавируса за уикенд – почти девять тысяч человек за 2 дня.
А еще одесситы шутили над автохамами и спасали кошек.
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