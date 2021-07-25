Спасатели в Одесской области «тренируются» на кошках

Очередного мурчика, который сам не мог спустится с дерева, сняли спасатели в Белгород-Днестровском.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Одесской области.

Сигнал о том, что кот застрял на дереве, поступил с улицы Пушкина.

Прибывший экипаж снял животное с помощью трехколенной лестницы и передал в руки хозяину.

А за неделю до этого спасатели выручили двух котят: одного в Измаиле и одного в Одессе. В Измаиле котенка извлекли из ниши между контейнером на рынке и стеной торгового корпуса.

Одесский же котенок забрался на лепное украшение на уровне второго этажа. В этом случае на помощь опять пришла трехколенная лестница.

Ранее мы публиковали трогательное фото с испуганным котиком и счастливым спасателем.Тогда пушистик тоже застрял на дереве.

Фото пресс-службы Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Одесской области