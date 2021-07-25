Новости Одессы и Одесской области

В Одессе наметился новый тренд в борьбе с автохамами: мусорные премии

В Одессе наметился новый тренд в борьбе с автохамами: мусорные премии

Если автомобиль мешает пройти к мусорным бакам или препятствует подъезду мусоровоза – одесситы «награждают» автохама мешками с мусором.

Сразу два сообщения с таким способом наказания водителей, не уважающих окружающих, повилась вчера в одесских телеграм-каналах.

Первый инцидент произошел на ул. Греческой. Второй – на Черноморской дороге.

В первом случае мусором наградили водителя Опеля Комбо на евробляхах. Во-втором – владельца Дэу Ланоса. Оба автомобиля считаются бюджетными решениями для простого народа.

Так что не только водители дорогих внедорожников поступают эгоистично и создают дискомфорт для окружающим.

автомобиль обложили мусором

Ранее “Одесская жизнь” сообщала о диком случае, когда автохам избил водителя трамвая

Фото и видео из одесских телеграм-каналов

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Редакция ПРОФИЛЬ

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