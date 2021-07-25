Новости Одессы и Одесской области

В Одессе поставили рекорд по числу привитых от COVID-19: люди могли выбрать вакцину и получали подарки

В Одессе поставили рекорд по числу привитых от COVID-19: люди могли выбрать вакцину и получали подарки

За субботу и воскресение вакцину от коронавируса получили 8810 человек. Для одесских пунктов массовой вакцинации это рекорд.

Об этом сообщили в Департаменте информации и связей с общественностью Одесского горсовета.

В этот уикенд в городе работало 10 пунктов массовой вакцинации. Привиться можно было тремя видами вакцин: Пфайзер, Модерна и Коронавак. Четвертый вид, Астрозенека, предназначалась для ревакцинации тех, кто ранее получил первую дозу этого препарата.

Случаи побочных реакций и осложнений после введения вакцины зарегистрированы не были.

В центрах массовой вакцинации дарили подарки — фирменные футболки для каждого 300-го привитого, а также чашки, антисептики и флаеры на скидки в аптеках КП «Одесфарм».

«Все вакцины от COVID-19, которые используются в Одессе, качественные, эффективные и заслуживают доверия. Вакцинация организована с максимальным удобством для одесситов. Каждый должен позаботиться о своем собственном здоровье и безопасности общества, сделав прививку», — подчеркнула вице-мэр Одессы Светлана Бедрега, которая сегодня прошла ревакцинацию от COVID-19.

Также ежедневно продолжают работать стационарные прививочные пункты при всех Центрах первичной медико-санитарной помощи Одессы. При посещении кабинета вакцинации необходимо иметь паспорт, идентификационный код и мобильный телефон.

Для максимальной защиты от COVID-19 необходимо введение двух доз вакцины. Все пациенты, получившие прививку, будут приглашены на ревакцинацию в соответствии с графиком, после чего получат сертификат международного образца. Для получения сертификата после второй дозы вакцины необходимо взять с собой загранпаспорт.

запись на вакцинацию

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала, что по прогнозу главного санврача страны, Украина может с большой вероятностью вернуться в «красную» зону карантина.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Работа
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить