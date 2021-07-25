За субботу и воскресение вакцину от коронавируса получили 8810 человек. Для одесских пунктов массовой вакцинации это рекорд.

Об этом сообщили в Департаменте информации и связей с общественностью Одесского горсовета.

В этот уикенд в городе работало 10 пунктов массовой вакцинации. Привиться можно было тремя видами вакцин: Пфайзер, Модерна и Коронавак. Четвертый вид, Астрозенека, предназначалась для ревакцинации тех, кто ранее получил первую дозу этого препарата.

Случаи побочных реакций и осложнений после введения вакцины зарегистрированы не были.

В центрах массовой вакцинации дарили подарки — фирменные футболки для каждого 300-го привитого, а также чашки, антисептики и флаеры на скидки в аптеках КП «Одесфарм».

«Все вакцины от COVID-19, которые используются в Одессе, качественные, эффективные и заслуживают доверия. Вакцинация организована с максимальным удобством для одесситов. Каждый должен позаботиться о своем собственном здоровье и безопасности общества, сделав прививку», — подчеркнула вице-мэр Одессы Светлана Бедрега, которая сегодня прошла ревакцинацию от COVID-19.

Также ежедневно продолжают работать стационарные прививочные пункты при всех Центрах первичной медико-санитарной помощи Одессы. При посещении кабинета вакцинации необходимо иметь паспорт, идентификационный код и мобильный телефон.

Для максимальной защиты от COVID-19 необходимо введение двух доз вакцины. Все пациенты, получившие прививку, будут приглашены на ревакцинацию в соответствии с графиком, после чего получат сертификат международного образца. Для получения сертификата после второй дозы вакцины необходимо взять с собой загранпаспорт.

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала, что по прогнозу главного санврача страны, Украина может с большой вероятностью вернуться в «красную» зону карантина.