Квартал Преображенской у Привоза: как с ремонтом, что с торговлей? (фото)

Ремонт еще одного «бурляще-торгового» квартала у одесского Привоза – в разгаре: на участке улицы Преображенской от Новощепного ряда до Пантелеймоновской продолжаются работы.

Недавний ливень внес, конечно, свои коррективы в ход ремонтных работ на этом участке у знаменитого одесского рынка. Впрочем, жара свое дело сделала: практически никаких следов от дождевых потоков не осталось.

Этот участок у Привоза сейчас стал совершенно неузнаваемым: много техники, работы ведутся не только на проезжей части, где они начались в апреле этого года, но уже затронули и пешеходный тротуар. Ремонт предполагает замену контактной сети и трамвайных путей, а также всех инженерных коммуникаций.

Впрочем, торговля рядом с Привозом по-прежнему активна. Люди добираются к главному входу на рынок прежними темпами, хотя это сейчас не самая простая задача.

Ограждение в сторону улицы Мечникова (на углу Преображенской и Старопортофранковской) теперь уже не назовешь ограждением: здесь уже можно пройти.

Как мы сообщали, все работы (с укладкой дорожного покрытия и трамвайных путей) на данном участке планируется завершить к сентябрю. Как сообщалось официально, в сентябре планируется приступить к замене подземных коммуникаций на перекрестке улиц Преображенской и Пантелеймоновской, что тоже потребует перекрытия движения автотранспорта.

Ранее мы рассказывали, как обстоят дела в одесском Новощепном ряду после капитального ремонта, а также, как продвигается ремонт квартала улицы Екатерининской у Привоза.

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