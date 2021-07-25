Новости Одессы и Одесской области

Квартал Преображенской у Привоза: как с ремонтом, что с торговлей? (фото)

Квартал Преображенской у Привоза: как с ремонтом, что с торговлей? (фото)

Ремонт еще одного «бурляще-торгового» квартала у одесского Привоза – в разгаре: на участке улицы Преображенской от Новощепного ряда до Пантелеймоновской продолжаются работы.

Недавний ливень внес, конечно, свои коррективы в ход ремонтных работ на этом участке у знаменитого одесского рынка. Впрочем, жара свое дело сделала: практически никаких следов от дождевых потоков не осталось.

Этот участок у Привоза сейчас стал совершенно неузнаваемым: много техники, работы ведутся не только на проезжей части, где они начались в апреле этого года, но уже затронули и пешеходный тротуар. Ремонт предполагает замену контактной сети и трамвайных путей, а также всех инженерных коммуникаций.

Впрочем, торговля рядом с Привозом по-прежнему активна. Люди добираются к главному входу на рынок прежними темпами, хотя это сейчас не самая простая задача.

Ограждение в сторону улицы Мечникова (на углу Преображенской и Старопортофранковской) теперь уже не назовешь ограждением: здесь уже можно пройти.

у Привоза
у Привоза2
у Привоза3
у Привоза4
у Привоза5
у Привоза6
у Привоза7
у Привоза8
у Привоза9
у Привоза10

Как мы сообщали, все работы (с укладкой дорожного покрытия и трамвайных путей) на данном участке планируется завершить к сентябрю. Как сообщалось официально, в сентябре планируется приступить к замене подземных коммуникаций на перекрестке улиц Преображенской и Пантелеймоновской, что тоже потребует перекрытия движения автотранспорта.

Ранее мы рассказывали, как обстоят дела в одесском Новощепном ряду после капитального ремонта, а также, как продвигается ремонт квартала улицы Екатерининской у Привоза.

Фото автора

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Мария Котова ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Работа
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить