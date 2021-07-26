«Черноморец» начал выступления в футбольном чемпионате Украины – неудачно

Первую свою игру в Премьер-лиге одесская команда провела в Чернигове с местной «Десной». И проиграла 3:0.

Состав «Черноморца» сегодня наполовину состоял из новичков «Динамо» Киев. Впрочем, ни эти ребята, ни «штатные» игроки ничего интересного не показали. В хорошем смысле так точно.

Зато арендованный в Киеве Богдан Билошевский умудрился получить 2 желтых карточки в первом тайме, и одесская команда с 39-й минуты играла в меньшинстве.

И если первый тайм «Черноморец» еще держался, то во втором, когда противник получил численное преимущество, что называется, «посыпался».

Вратарь одесской команды Кучерук выручал товарищей как мог. В первые минуты второго тайма отбил 3 удара. Но на 52 минуте Калитвенцев сумел его обойти и счет стал 1:0. Через четыре минуты Калитвинцев, который одно время играл за «Черноморец», сделал дубль в ворота своей бывшей команды.

Третий мяч забил Завийский на 79 минуте.

У одесситов тоже был шанс забить, чтобы не проигрывать в сухую. За 2 минуты до конца игры Бугай пробил по воротам, но мяч отбил вратарь черниговской команды. Литовка.

Следующий матч одесситы снова играют на выезде. Их соперником станет днепровский «Днепр-1». Игра должна была пройти в Одессе, но после концертов Монатика и Макса Коржа газон на стадионе “Черноморец” фактически уничтожен. Его восстановят не раньше сентября.

Ранее «Одесская Жизнь» писала об ультиматуме фанатов «Черноморца», которые угрожали срывами матчей, если руководство команды не уволит главного тренера Юрия Мороза.

Фото ФК “Десна”